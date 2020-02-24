События

05:49 24.02.2020

Подвыпивший харьковчанин "заминировал" супермаркет куском мяса – полиция

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Подвыпивший харьковчанин "заминировал" супермаркет куском мяса – полиция

Полиция задержала 32-летнего мужчину по подозрению в заведомо ложном сообщении о минировании супермаркета на Московском проспекте в Харькове (ч.1 ст.259 УК Украины).

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, в субботу вечером поступил анонимный звонок о том, что в супермаркете в одной из камер хранения находится взрывчатка.

"В ходе осмотра места происшествия никаких взрывоопасных предметов или веществ правоохранители не обнаружили, эвакуация граждан не проводилась. В ячейке находился кусок мяса", - говорится в сообщении.

Во время отработки района сотрудники отдела криминальной полиции совместно с патрульными полицейскими по ориентировке обнаружили лжеминера. Им оказался 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители изъяли у него телефон. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Теги: #минирование #украина #харьков
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