Австрия сообщила о восстановлении железнодорожного сообщения с Италией – власти

Власти федеральных железных дорог Австрии сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения с Италией в соответствии с расписанием.

Решение было принято после того, как в остановленном в воскресенье на пограничном пункте пропуска на перевале Бреннер поезде тест на коронавирус у двух пассажиров с симптомами, сходными с заболеванием, дал отрицательный результат.

Ранее железнодорожные власти Австрии сообщили, что прекращают пропуск поездов, следующих из Италии через пункт пропуска на перевале Бреннер, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

"Движение пассажирских поездов из Италии через пункт пропуска Бреннер приостановлено в обоих направлениях", - говорилось в заявлении австрийских федеральных железных дорог.

Остановленный поезд продолжил путь по маршруту следования. Всего в поезде находятся около 300 пассажиров, в основном, австрийцев и немцев, сообщает агентство АПА.

В Италии отпечен быстрый рост числа случаев заражения коронавирусом, подтверждено заболевание более 150 человек при трех случая летального исхода.