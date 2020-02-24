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03:03 24.02.2020

Израиль осуществил авианалет на позиции террористической структуры в секторе Газа и в районе Дамаска – армия

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Израиль осуществил авианалет на позиции террористической структуры в секторе Газа и в районе Дамаска – армия

Авианалет на позиции боевиков организации "Исламский джихад" в секторе Газа и в Сирии был осуществлен армией Израиля, говорится в распространенном сообщении израильской армейской пресс-службы.

"Некоторое время назад (израильская армия - ИФ) нанесла серию ударов по принадлежащим террористической организации "Исламский джихад" объектам в Южном Дамаске, а также по десяткам ее объектов в секторе Газа", - говорится в заявлении пресс-службы в твиттере.

Сирийские СМИ ранее сообщили, что средства ПВО в районе Дамаска отражают ракетные удары.

Подробности не приводились.

Теги: #сирия #авиаудары #израиль
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