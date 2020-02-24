Израиль осуществил авианалет на позиции террористической структуры в секторе Газа и в районе Дамаска – армия

Авианалет на позиции боевиков организации "Исламский джихад" в секторе Газа и в Сирии был осуществлен армией Израиля, говорится в распространенном сообщении израильской армейской пресс-службы.

"Некоторое время назад (израильская армия - ИФ) нанесла серию ударов по принадлежащим террористической организации "Исламский джихад" объектам в Южном Дамаске, а также по десяткам ее объектов в секторе Газа", - говорится в заявлении пресс-службы в твиттере.

Сирийские СМИ ранее сообщили, что средства ПВО в районе Дамаска отражают ракетные удары.

Подробности не приводились.