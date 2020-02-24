Австрия прекратила железнодорожное сообщение с Италией из-за опасений проникновения в страну коронавируса – власти

Железнодорожные власти Австрии сообщили, что прекращают пропуск поездов, следующих из Италии через пункт пропуска на перевале Бреннер, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

"Движение пассажирских поездов из Италии через пункт пропуска Бреннер приостановлено в обоих направлениях", - говорится в заявлении австрийских федеральных железных дорог.

Заявление последовало после того, как на пункте пропуска был остановлен поезд, следовавший из Италии в Германию транзитом через Австрию, поскольку возникли подозрения, что два пассажира заражены коронавирусом.

"Дальнейшая процедура в настоящее время обсуждается совместно с итальянскими властями", - говорится в распространенном заявлении австрийского МВД.

Пока неясно, когда поезд сможет продолжить свой путь, сообщил представитель железных дорог. Всего в составе находятся около 300 пассажиров, в основном, австрийцев и немцев, сообщает агентство АПА.

В Италии отмечен быстрый рост числа случаев заражения коронавирусом, подтверждено заболевание более 150 человек при трех случая летального исхода.