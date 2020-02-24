События

00:03 24.02.2020

В Лондоне стартуют слушания по экстрадиции Ассанжа в США

3 мин читать
В Лондоне стартуют слушания по экстрадиции Ассанжа в США

Суд Лондона в понедельник начинает слушания по вопросу об экстрадиции основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит до 175 лет лишения свободы.

В настоящее время Ассанж отбывает заключение в Британии за нарушение условий освобождения под залог.

Речь идет о событиях 2012 года. Ассанжа тогда обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где находился семь лет. Позднее власти Швеции закрыли это дело.

В апреле 2019 года в Вестминстерском магистратском суде признали основателя Wikileaks виновным в неявке в суд в 2012 году.

Тогда власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks. В начале мая 2019 года суд в Великобритании отправил Джулиана Ассанжа на 50 недель в тюрьму.

В апреле прошлого года минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров.

Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks по еще 17 пунктам. Все обвинения, как отмечают американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.

В частности, в 2016 году в ходе предвыборной кампании Ассанж опубликовал документы, касающиеся Национального комитета Демократической партии США и подрывающие авторитет тогдашнего кандидата на пост американского президента Хиллари Клинтон.

В Демократической партии убеждены, что взлом серверов ее Национального комитета оказал существенное влияние на ход борьбы за пост президента в 2016 году. Американские спецслужбы обвиняют в причастности к взлому Россию.

Сам Ассанж заявлял, что Россия не была вовлечена в "хакерский взлом" и не являлась информатором Wikileaks.

До этого WikiLeaks уже публиковала материалы, связанные с президентскими выборами в США. Данные касались поддержки Хиллари Клинтон со стороны национального комитета Демократической партии в ущерб другому кандидату-демократу Берни Сандерсу. Публикация имела широкий резонанс.

В целом Ассанжу в США грозит наказание по 18 пунктам обвинения.

По каждому из пунктов Ассанжу грозит по 10 лет тюрьмы. А с учетом выдвинутых ранее обвинений, Ассанжа в худшем для него случае могут приговорить, в общей сложности, к 175 годам тюремного заключения.

Отец Ассанжа Джон Шиптон в свою очередь заявил, что экстрадиция его сына в США станет для Ассанжа "смертной казнью".

"Непрекращающееся беспокойство, которое Джулиан испытывает на протяжении 10 лет, несет очень вредоносное воздействие", - заявил Шиптон в эфире телерадиокорпорации BBC.

"Я не могу строить предположения касательно его душевного состояния, но я могу представить, что он будет очень обеспокоен, так как экстрадиция в США - это смертная казнь", - добавил отец Ассанжа.

В конце прошлого года британские СМИ сообщали, что более 60 врачей из разных стран мира выразили серьезную обеспокоенность состоянием здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Теги: #великобритания #экстрадиция #ассанж #слушания
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:08 22.02.2020
Болгарский суд разрешил экстрадировать в Украину фигуранта дела об убийстве Гандзюк Левина

Болгарский суд разрешил экстрадировать в Украину фигуранта дела об убийстве Гандзюк Левина

01:38 20.02.2020
Принц Гарри и Меган Маркл официально выйдут из королевской семьи 31 марта

Принц Гарри и Меган Маркл официально выйдут из королевской семьи 31 марта

21:19 19.02.2020
Трамп предлагал Ассанжу помилование за опровержение причастности РФ к взлому серверов демократов - газета

Трамп предлагал Ассанжу помилование за опровержение причастности РФ к взлому серверов демократов - газета

12:10 19.02.2020
Инфляция в Великобритании в январе ускорилась до максимальных с июля 1,8%

Инфляция в Великобритании в январе ускорилась до максимальных с июля 1,8%

00:51 19.02.2020
Великобритания призвала РФ прекратить отправлять на Донбасс так называемые "гуманитарные конвои" и содействовать в доставке международной гуманитарной помощи

Великобритания призвала РФ прекратить отправлять на Донбасс так называемые "гуманитарные конвои" и содействовать в доставке международной гуманитарной помощи

11:34 18.02.2020
Британия намерена эвакуировать соотечественников с лайнера Diamond Prinсess

Британия намерена эвакуировать соотечественников с лайнера Diamond Prinсess

10:07 17.02.2020
Шторм в Британии парализовал работу транспортной системы, повышенный уровень опасности объявлен в 1 тыс. населенных пунктов

Шторм в Британии парализовал работу транспортной системы, повышенный уровень опасности объявлен в 1 тыс. населенных пунктов

15:06 13.02.2020
В британском правительстве назначен новый министр финансов

В британском правительстве назначен новый министр финансов

13:58 13.02.2020
Главы оборонных ведомств Украины, Великобритании, Канады, Польши, Литвы и США обсудили расширение сотрудничества - Минобороны

Главы оборонных ведомств Украины, Великобритании, Канады, Польши, Литвы и США обсудили расширение сотрудничества - Минобороны

13:28 13.02.2020
Джонсон приступил к перестановкам в британском правительстве

Джонсон приступил к перестановкам в британском правительстве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Идет подготовка к отправке самолета "Шахтера" за украинцами в Китай, процесс на личном контроле Зеленского

Группа Go-A представит Украину на Евровидении-2020 в Нидерландах

Полиция расследует, как полагают, суицид гендиректора холдинга Atlantic Group

Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА в связи с событиями вокруг эвакуации украинцев из Китая

Болгарский суд разрешил экстрадировать в Украину фигуранта дела об убийстве Гандзюк Левина

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители в Новых Санжарах осуществляют свою работу в штатном режиме – МВД

Турция решила закрыть границу с Ираном из-за коронавируса

Турция решила закрыть границу с Ираном из-за коронавируса

Талибы устали воевать и хотят подписать соглашение с США, считает Трамп

О состоянии здоровья людей, находящихся на обсервации в Новых Санжарах, будут информировать каждый день – Данилов

СНБО Украины обратился к КМУ с предложением возобновить деятельность Санэпидемслужбы – Данилов

Армения не две недели закроет границу с Ираном и прекратит авиасообщение с этой страной – Пашинян

"Ла Скала" приостанавливает работу из-за коронавируса

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Грузия ограничивает прямое авиасообщение с Ираном и вводит строгий контроль на сухопутной границе с соседями из-за COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА