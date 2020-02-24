В Лондоне стартуют слушания по экстрадиции Ассанжа в США

Суд Лондона в понедельник начинает слушания по вопросу об экстрадиции основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит до 175 лет лишения свободы.

В настоящее время Ассанж отбывает заключение в Британии за нарушение условий освобождения под залог.

Речь идет о событиях 2012 года. Ассанжа тогда обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где находился семь лет. Позднее власти Швеции закрыли это дело.

В апреле 2019 года в Вестминстерском магистратском суде признали основателя Wikileaks виновным в неявке в суд в 2012 году.

Тогда власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks. В начале мая 2019 года суд в Великобритании отправил Джулиана Ассанжа на 50 недель в тюрьму.

В апреле прошлого года минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров.

Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks по еще 17 пунктам. Все обвинения, как отмечают американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.

В частности, в 2016 году в ходе предвыборной кампании Ассанж опубликовал документы, касающиеся Национального комитета Демократической партии США и подрывающие авторитет тогдашнего кандидата на пост американского президента Хиллари Клинтон.

В Демократической партии убеждены, что взлом серверов ее Национального комитета оказал существенное влияние на ход борьбы за пост президента в 2016 году. Американские спецслужбы обвиняют в причастности к взлому Россию.

Сам Ассанж заявлял, что Россия не была вовлечена в "хакерский взлом" и не являлась информатором Wikileaks.

До этого WikiLeaks уже публиковала материалы, связанные с президентскими выборами в США. Данные касались поддержки Хиллари Клинтон со стороны национального комитета Демократической партии в ущерб другому кандидату-демократу Берни Сандерсу. Публикация имела широкий резонанс.

В целом Ассанжу в США грозит наказание по 18 пунктам обвинения.

По каждому из пунктов Ассанжу грозит по 10 лет тюрьмы. А с учетом выдвинутых ранее обвинений, Ассанжа в худшем для него случае могут приговорить, в общей сложности, к 175 годам тюремного заключения.

Отец Ассанжа Джон Шиптон в свою очередь заявил, что экстрадиция его сына в США станет для Ассанжа "смертной казнью".

"Непрекращающееся беспокойство, которое Джулиан испытывает на протяжении 10 лет, несет очень вредоносное воздействие", - заявил Шиптон в эфире телерадиокорпорации BBC.

"Я не могу строить предположения касательно его душевного состояния, но я могу представить, что он будет очень обеспокоен, так как экстрадиция в США - это смертная казнь", - добавил отец Ассанжа.

В конце прошлого года британские СМИ сообщали, что более 60 врачей из разных стран мира выразили серьезную обеспокоенность состоянием здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.