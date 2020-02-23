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22:58 23.02.2020

Правоохранители в Новых Санжарах осуществляют свою работу в штатном режиме – МВД

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Правоохранители в Новых Санжарах осуществляют свою работу в штатном режиме – МВД

Правоохранители в Новых Санжарах на Полтавщине осуществляют свою работу в штатном режиме, сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Персонал санатория, медики, полицейские, нацгвардейцы и спасатели осуществляют в штатном режиме свою работу - обеспечение порядка на территории и по периметру объекта, а также на территории населенного пункта. Вся правоохранительная система Украины сейчас ориентирована на то, чтобы обеспечить протекание процессов, которые происходят в зоне обсервации и вокруг этого. Мы имеем достаточно сил и средств для обеспечения безопасности от любых чрезвычайных ситуаций", - отметил Варченко.

Советник министра выразил благодарность волонтерам и общественным организациям за готовность помочь людям, которые вынуждены находиться в зоне обсервации.

 "Сейчас Национальная полиция работает над всем спектром информации. Мы определяем людей, которые принимали участие в мероприятиях, определяем в качестве, какие функции они выполняли во время акций. Двигаемся в пределах следствия. Сейчас мы проверяем всю информацию о провокаторах и искусственно созданной панике, государство будет давать только достоверную информацию", - подчеркнул Варченко.

 

Теги: #украина #мвд #ситуация
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