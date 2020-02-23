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21:01 23.02.2020

Талибы устали воевать и хотят подписать соглашение с США, считает Трамп

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Талибы устали воевать и хотят подписать соглашение с США, считает Трамп

В афганском движении "Талибан" искренне хотят заключить соглашение, которое позволит прекратить конфликт с США, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.

"Мы находимся там (в Афганистане - ИФ) 19 лет. Мы считаем, что они хотят заключить сделку. И мы тоже этого хотим. Я думаю, что все получится", - приводят его слова американские СМИ.

"Они (талибы - ИФ) устали воевать", - считает Трамп.

Ранее на этой неделе госдеп США сообщил, что соглашение США с талибами, как ожидается, будет подписано 29 февраля. В движении "Талибан" подтвердили эту информацию.

 

Теги: #сша #афганистан #трамп
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