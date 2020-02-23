События

20:39 23.02.2020

СНБО Украины обратился к КМУ с предложением возобновить деятельность Санэпидемслужбы – Данилов

1 мин читать
СНБО Украины обратился к КМУ с предложением возобновить деятельность Санэпидемслужбы – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины обратился к Кабинету министров Украины с предложением возобновить деятельность санитарно-эпидемиологической службы, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"И вы знаете, что Совет национальной безопасности и обороны обратился к Кабинету министров не вернуть нашу службу, о которой у нас кое-кто из средств массовой информации... а именно, чтобы она стала выполнять те функции, которые она должна была бы выполнять. Речь идет о санэпидемической службе. Но это не проверка столовых, кафе или рестораций. Это сугубо борьба с такими вещами, какие сегодня есть в стране", - сказал он в интервью программе "ТСН" на телеканале "1+1" в воскресенье.

На вопрос о том, существует ли в Украине система биологической защиты, Данилов отметил, что государство полностью готово к возможным вызовам.

"Система защиты, к сожалению, такая (я откровенно говорю), какой бы мы хотели на сегодняшний день, мы не можем еще тестировать. Но мы полностью готовы для того, чтобы, если, не дай Боже, будут кие-то вызовы. У нас есть понимание обеспечения медицинскими веществами, у нас есть обеспечение соответствующим медицинским персоналом", - уточнил секретарь СНБО.

Теги: #снбо #украина #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:57 23.02.2020
О состоянии здоровья людей, находящихся на обсервации в Новых Санжарах, будут информировать каждый день – Данилов

О состоянии здоровья людей, находящихся на обсервации в Новых Санжарах, будут информировать каждый день – Данилов

18:49 23.02.2020
Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

10:53 23.02.2020
В Николаевской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, есть пострадавшие

В Николаевской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, есть пострадавшие

10:20 23.02.2020
В воскресенье ожидаются порывы ветра в Киеве и области

В воскресенье ожидаются порывы ветра в Киеве и области

09:04 23.02.2020
Полицейского задержали на получении взятки во Львовской области

Полицейского задержали на получении взятки во Львовской области

07:31 23.02.2020
Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

05:58 23.02.2020
В Харьковской области утонули двое рыбаков

В Харьковской области утонули двое рыбаков

05:55 23.02.2020
На пересечении улиц Бойчука и Саперно-Слободской в Киеве частично ограничат движение до 22 марта

На пересечении улиц Бойчука и Саперно-Слободской в Киеве частично ограничат движение до 22 марта

03:44 23.02.2020
На админгранице с Крымом пограничники усилили меры безопасности

На админгранице с Крымом пограничники усилили меры безопасности

01:12 23.02.2020
Полтавчанин извинился перед правоохранителями за публичные оскорбления во время протестов в Новых Санжарах

Полтавчанин извинился перед правоохранителями за публичные оскорбления во время протестов в Новых Санжарах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Идет подготовка к отправке самолета "Шахтера" за украинцами в Китай, процесс на личном контроле Зеленского

Группа Go-A представит Украину на Евровидении-2020 в Нидерландах

Полиция расследует, как полагают, суицид гендиректора холдинга Atlantic Group

Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА в связи с событиями вокруг эвакуации украинцев из Китая

Болгарский суд разрешил экстрадировать в Украину фигуранта дела об убийстве Гандзюк Левина

ПОСЛЕДНЕЕ

Турция решила закрыть границу с Ираном из-за коронавируса

Турция решила закрыть границу с Ираном из-за коронавируса

Талибы устали воевать и хотят подписать соглашение с США, считает Трамп

Армения не две недели закроет границу с Ираном и прекратит авиасообщение с этой страной – Пашинян

"Ла Скала" приостанавливает работу из-за коронавируса

Грузия ограничивает прямое авиасообщение с Ираном и вводит строгий контроль на сухопутной границе с соседями из-за COVID-19

Сильный ветер, дожди с мокрым снегом и похолодание придут в Украину в начале недели

В Иране уже восемь человек умерли от коронавируса

Идет подготовка к отправке самолета "Шахтера" за украинцами в Китай, процесс на личном контроле Зеленского

Премьер Грузии пообещал предотвратить проникновение коронавируса в страну

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА