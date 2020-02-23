СНБО Украины обратился к КМУ с предложением возобновить деятельность Санэпидемслужбы – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины обратился к Кабинету министров Украины с предложением возобновить деятельность санитарно-эпидемиологической службы, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"И вы знаете, что Совет национальной безопасности и обороны обратился к Кабинету министров не вернуть нашу службу, о которой у нас кое-кто из средств массовой информации... а именно, чтобы она стала выполнять те функции, которые она должна была бы выполнять. Речь идет о санэпидемической службе. Но это не проверка столовых, кафе или рестораций. Это сугубо борьба с такими вещами, какие сегодня есть в стране", - сказал он в интервью программе "ТСН" на телеканале "1+1" в воскресенье.

На вопрос о том, существует ли в Украине система биологической защиты, Данилов отметил, что государство полностью готово к возможным вызовам.

"Система защиты, к сожалению, такая (я откровенно говорю), какой бы мы хотели на сегодняшний день, мы не можем еще тестировать. Но мы полностью готовы для того, чтобы, если, не дай Боже, будут кие-то вызовы. У нас есть понимание обеспечения медицинскими веществами, у нас есть обеспечение соответствующим медицинским персоналом", - уточнил секретарь СНБО.