События

19:20 23.02.2020

"Ла Скала" приостанавливает работу из-за коронавируса

1 мин читать
"Ла Скала" приостанавливает работу из-за коронавируса

Руководство всемирно известного миланского оперного театра "Ла Скала" объявило в воскресенье, что приостанавливает работу на неопределенный срок в связи со вспышкой коронавируса на севере Италии, сообщает итальянское телевидение.

"Информируем, что в связи с ситуацией с коронавирусом театр из соображений безопасности приостанавливает работу и будет ждать дальнейших распоряжений властей", - говорится на сайте "Ла Скалы".

Милан - административный центр области Ломбардия, на территории которой на данный момент выявлено больше всего в Италии случав заражения коронавирусом.

Власти Италии начали принимать жесткие меры по сдерживанию распространения вируса. В частности, активно вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий.

Теги: #италия #опера #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:08 23.02.2020
Грузия ограничивает прямое авиасообщение с Ираном и вводит строгий контроль на сухопутной границе с соседями из-за COVID-19

Грузия ограничивает прямое авиасообщение с Ираном и вводит строгий контроль на сухопутной границе с соседями из-за COVID-19

14:19 23.02.2020
В Иране уже восемь человек умерли от коронавируса

В Иране уже восемь человек умерли от коронавируса

13:03 23.02.2020
Премьер Грузии пообещал предотвратить проникновение коронавируса в страну

Премьер Грузии пообещал предотвратить проникновение коронавируса в страну

10:56 23.02.2020
Италия готова применить "уханьскую" модель сдерживания вируса Covid-19

Италия готова применить "уханьскую" модель сдерживания вируса Covid-19

10:01 23.02.2020
В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 96 новых случаев смерти из-за коронавируса

В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 96 новых случаев смерти из-за коронавируса

16:46 22.02.2020
Эвакуированные из Уханя имеют скоростной интернет - власти

Эвакуированные из Уханя имеют скоростной интернет - власти

14:59 22.02.2020
Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА в связи с событиями вокруг эвакуации украинцев из Китая

Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА в связи с событиями вокруг эвакуации украинцев из Китая

14:06 22.02.2020
По итогам утреннего осмотра все эвакуированные из Китая, а также экипаж и сопровождение здоровы – Минздрав

По итогам утреннего осмотра все эвакуированные из Китая, а также экипаж и сопровождение здоровы – Минздрав

14:03 22.02.2020
Пассажиров рейса "Киев-Москва", с которого сняли китаянку с подозрением на коронавирус, будут дополнительно проверять при возвращении в Украину - Геращенко

Пассажиров рейса "Киев-Москва", с которого сняли китаянку с подозрением на коронавирус, будут дополнительно проверять при возвращении в Украину - Геращенко

13:38 22.02.2020
Правоохранители контролируют ситуацию в "Новых Санжарах", акций протеста нет – МВД

Правоохранители контролируют ситуацию в "Новых Санжарах", акций протеста нет – МВД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Идет подготовка к отправке самолета "Шахтера" за украинцами в Китай, процесс на личном контроле Зеленского

Группа Go-A представит Украину на Евровидении-2020 в Нидерландах

Полиция расследует, как полагают, суицид гендиректора холдинга Atlantic Group

Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА в связи с событиями вокруг эвакуации украинцев из Китая

Болгарский суд разрешил экстрадировать в Украину фигуранта дела об убийстве Гандзюк Левина

ПОСЛЕДНЕЕ

Армения не две недели закроет границу с Ираном и прекратит авиасообщение с этой страной – Пашинян

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Сильный ветер, дожди с мокрым снегом и похолодание придут в Украину в начале недели

Идет подготовка к отправке самолета "Шахтера" за украинцами в Китай, процесс на личном контроле Зеленского

Пограничники не пропустили в Украину еще двух российских пропагандистов

В Николаевской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, есть пострадавшие

Трамп намерен заблокировать публикацию мемуаров Болтона

В воскресенье ожидаются порывы ветра в Киеве и области

Полицейского задержали на получении взятки во Львовской области

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА