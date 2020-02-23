События

18:49 23.02.2020

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

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Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Талаковки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил двенадцать обстрелов по украинским позициям, а именно: рядом с Травневим - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - из миномета калибра 120 мм враг выпустил 5 мин, совершил 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; дважды неподалеку Орехово - из 120-мм миномета - 29 мин; два раза в районе Новоалександровки - из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 10 снарядов и 8 мин со 120-мм миномета; возле Хутора Вильный - из миномета калибра 82 мм - 6 мин, а также огонь велся из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Золотого-4 - из 82-мм минометов противник выпустил 15 мин; неподалеку Попасной - из минометов калибра 82 мм - 14 мин; в районе Новозвановки - с 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета; два раза возле Луганского - из миномета калибра 120 мм - 2 мины и 9 мин с 82-мм минометов, а также противник вел огонь из вооружения БМП-2 и гранатометов различных систем.

Теги: #оос #сводка #украина
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