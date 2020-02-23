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18:08 23.02.2020

Грузия ограничивает прямое авиасообщение с Ираном и вводит строгий контроль на сухопутной границе с соседями из-за COVID-19

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Грузия ограничивает прямое авиасообщение с Ираном и вводит строгий контроль на сухопутной границе с соседями из-за COVID-19

Грузия в связи с поступающими сообщениями о распространении на территории Ирана коронавируса (COVID-19) в воскресенье ввела ограничения на авиасообщение с этой страной.

Как сообщает МИД Грузии, согласно решению правительства Грузии, ограничено перемещение физических лиц из Ирана в Грузию и наоборот.

"Как известно, сейчас после Китая самый высокий показатель распространения коронавируса зафиксирован в Иране. (...) По имеющейся информации, иранское правительство принимает все меры для предотвращения дальнейших случаев коронавируса, а также осуществляет скрининг пассажиров, выезжающих из Ирана. Несмотря на указанное, исходя из сложившейся ситуации, правительство Грузии приняло решение ограничить перемещение физических лиц из Исламской республики Иран в Грузию и наоборот", - сказано в заявлении МИД.

По информации ведомства, на данном этапе будет приостановлена доставка пассажиров из Ирана в Грузию.

При этом МИД отмечает, что авиакомпаниям будет предоставлена возможность забрать в Иран уже находящихся в Грузии туристов.

"На данном этапе для перемещения открытой останется сухопутная граница, однако будут введены строгие ограничения и в этом направлении ведется активная работа с соседними государствами", - отмечают в ведомстве.

"Правительство Грузии наблюдает за развитием событий и также продолжает работу с соседними Азербайджаном и Арменией. В будущем, если возникнет необходимость, не исключаем введение ограничений на перемещение на сухопутной границе", - заявляют в грузинском МИД.

В свою очередь Минэкономразвития Грузии уточняет, что иранским "авиакомпаниям Taban Airlines, Qeshm Airlines и Zagros Airlines разрешено летать в Грузию на пустом борту и обеспечивать перевозку грузинских туристов в направлении Ирана". "Ограничение действует до тех пор, пока не снизятся риски возникшей в Иране эпидемситуации", - подчеркивают в министерстве.

Агентство гражданской авиации Грузии (входит в Минэкономразвития) уже сообщило об этом иранским авиакомпаниям, отмечается в сообщении.

Ранее Грузия приостановила прямое авиасообщение с Китаем, где возник очаг COVID-19, а также эвакуировала выразивших желание покинуть территорию КНР своих граждан.

По информации Минздрава Грузии, на данном этапе в стране не зафиксировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом.

Между тем посольство Армении в Тегеране объявило, что временно прекращает работу консульской службы в связи с распространением коронавируса в Иране, а МИД Азербайджана настоятельно призывает сограждан соблюдать меры предосторожности в связи с COVID-19 при посещении Ирана.

В воскресенье ближневосточные СМИ со ссылкой на иранские власти сообщили, что еще три человек скончались в Иране от коронавируса Covid-19.

Таким образом, число жертв вируса в Иране достигло восьми человек. Кроме того, еще у 43 выявлен этот коронавирус - они проходят лечение.

Теги: #грузия #иран #коронавирус
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