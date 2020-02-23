Сильный ветер, дожди с мокрым снегом и похолодание придут в Украину в начале недели

Перемещение активного циклона через территорию Украины обусловит сложные погодные условия в начале недели, сообщает Укргидрометцентр.

Так, 24 февраля в Украине ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, ночью на Правобережье, днем в Украине местами 25-28 м/с; временами дождь и мокрый снег (ночью в западных, северных областях, днем в восточной части значительные осадки); температура в течение суток от 5° тепла до 1° мороза, днем на юге и Закарпатье 4-9° тепла.

В Карпатах ночью значительный, днем умеренный мокрый снег, порывы ветра 25-30 м/с, ночью 40 м/с, сильная метель, температура ночью и днем 1-6° мороза, на дорогах гололедица.

В Киеве - ночью значительный, днем умеренный дождь и мокрый снег; порывы ветра 17-22 м/с; температура ночью 1-3° тепла, днем 3-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 февраля самая высокая температура днем была 15,8 в 1990г, самая низкая ночью -20,7 в 1888г.

25 февраля в западных и северных областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью в восточных областях умеренный мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, ночью в восточной части, днём в западных областях порывы 15-22 м/с.

Температура воздуха ночью от 1° тепла до 4° мороза, днём 3-8° тепла, в Одесской области, на Прикарпатье и Закарпатье до 12°.

В Киеве 25 февраля ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.