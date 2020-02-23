Идет подготовка к отправке самолета "Шахтера" за украинцами в Китай, процесс на личном контроле Зеленского – гендиректор клуба

ФК "Шахтер" ведет подготовку к отправке своего самолета в Китай за другими оставшимися там украинцами и ждет всех необходимых согласований, этот процесс лично контролирует президент Украины Владимир Зеленский, отмечает генеральный директор клуба Сергей Палкин.

"Сейчас идет подготовка. Хочу вам сказать, что это достаточно трудоемкий процесс сбора документов и согласований. В нем задействованы различные государственные службы, как в Украине, так и в Китае. Процесс идет под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского. Он прилагает максимум усилий, чтобы Анастасия Зинченко и оставшиеся в Ухане украинцы смогли в ближайшее время вернуться домой", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Палкин сообщил, что "Шахтер" с руководством своего партнера компании SkyUp занимается подготовкой борта. "Сможем вылететь, как только будут улажены все административные вопросы и получены необходимые разрешительные документы", - указал он.

Палкин подчеркнул, что клуб готов отправить самолет и хочет это сделать как можно быстрее. "Хотим вернуть Анастасию Зинченко и других украинцев, которые остались в Ухане. Поступок Насти, которая отказалась оставить свою собачку, затронул сердца многих людей и никого не оставил равнодушным", - отметил он.