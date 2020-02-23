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11:30 23.02.2020

Пограничники не пропустили в Украину еще двух российских пропагандистов

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Пограничники не пропустили в Украину еще двух российских пропагандистов

В аэропорту "Киев" ("Жуляны") сотрудники Госпогранслужбы Украины снова отказали в пропуске в страну двух граждан России, которые работают в сфере массовой информации.

"Вчера во время оформления рейса "Минск-Киев" пограничники обнаружили среди пассажиров российского писателя и журналиста. Житель Санкт-Петербурга 1986 года рождения прилетел в Украину вести лекции о копирайтинге и поиске вдохновения. Но факт, что этот пассажир "искал вдохновения" в оккупированном Крыму, куда ездил незаконно, не дал ему возможности подзаработать на лекциях в Киеве", - говорится в обнародованном на сайте Госпогранслужбы Украины в воскресенье сообщении.

Тем же рейсом, говорится в информации, с той же целью, по приглашению той же организации в Киев прилетела также москвичка 1983 года рождения. Россиянка обеспечивает коммуникацию группы компаний, ведущих деятельность на временно оккупированном Крымском полуострове.

"А в своем профиле россиянка публикует фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием. У этой путешественницы тоже не получилось попасть на лекции в Киев", - добавили пограничники.

Обоим россиянам отказали в пересечении государственной границы Украины и проставили запрет въезда в страну на 3 года. В воскресенье утром они обратным рейсом улетели в Минск.

Как сообщалось, накануне выходных в "Жулянах" завернули еще трех российских пропагандистов (журналистов, СММникив, блоггеров), которы

Теги: #госпогранслужба #рф
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