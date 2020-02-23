События

10:56 23.02.2020

Италия готова применить "уханьскую" модель сдерживания вируса Covid-19

1 мин читать

Власти Италии готовы принять чрезвычайные меры в связи со вспышкой "уханьского" коронавируса Covid-19 на севере страны, сообщает в воскресенье интернет-портал итальянской газеты "Коррьере делла сера".

На данный момент в стране зарегистрировано 79 случаев заражения, в связи с чем принято решение об изоляции 11 коммун страны, в которых находятся очаги заражения.

Кроме того, чрезвычайными мерами предусмотрено установление санитарных контрольно-пропускных пунктов, учреждение "стерильных" коридоров для поставок в пораженные регионы продовольствия и лекарств.

Ранее на этой неделе, когда 16 случаев заражения было выявлено в провинции Ломбардия и в регионе Венето, там был введен режим обязательного карантина для 250 человек, контактировавших с заболевшими.

Кроме того, сообщалось об изоляции десяти сопредельных населенных пунктов, общее число жителей которых - примерно 40 тыс. человек

Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д'Адда в Ломбардии. Пациент был госпитализирован в минувшую среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения самочувствия мужчины его супруга рассказала, что заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.

Теги: #италия #меры #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:01 23.02.2020
В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 96 новых случаев смерти из-за коронавируса

В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 96 новых случаев смерти из-за коронавируса

16:46 22.02.2020
Эвакуированные из Уханя имеют скоростной интернет - власти

Эвакуированные из Уханя имеют скоростной интернет - власти

14:59 22.02.2020
Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА в связи с событиями вокруг эвакуации украинцев из Китая

Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА в связи с событиями вокруг эвакуации украинцев из Китая

14:06 22.02.2020
По итогам утреннего осмотра все эвакуированные из Китая, а также экипаж и сопровождение здоровы – Минздрав

По итогам утреннего осмотра все эвакуированные из Китая, а также экипаж и сопровождение здоровы – Минздрав

14:03 22.02.2020
Пассажиров рейса "Киев-Москва", с которого сняли китаянку с подозрением на коронавирус, будут дополнительно проверять при возвращении в Украину - Геращенко

Пассажиров рейса "Киев-Москва", с которого сняли китаянку с подозрением на коронавирус, будут дополнительно проверять при возвращении в Украину - Геращенко

13:38 22.02.2020
Правоохранители контролируют ситуацию в "Новых Санжарах", акций протеста нет – МВД

Правоохранители контролируют ситуацию в "Новых Санжарах", акций протеста нет – МВД

13:37 22.02.2020
По беспорядкам в Новых Санжарах начаты уголовные производства по 5 статьям - Геращенко

По беспорядкам в Новых Санжарах начаты уголовные производства по 5 статьям - Геращенко

13:02 22.02.2020
Инкубационный период COVID-2019 может длиться 27 дней – власти провинции Хубэй

Инкубационный период COVID-2019 может длиться 27 дней – власти провинции Хубэй

12:50 22.02.2020
Эвакуированные из Китая украинцы будут сдавать анализы каждые три дня - Данилов

Эвакуированные из Китая украинцы будут сдавать анализы каждые три дня - Данилов

12:30 22.02.2020
Задержанному участнику беспорядков в Новых Санжарах 22 февраля изберут меру пресечения - МВД

Задержанному участнику беспорядков в Новых Санжарах 22 февраля изберут меру пресечения - МВД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Группа Go-A представит Украину на Евровидении-2020 в Нидерландах

Полиция расследует, как полагают, суицид гендиректора холдинга Atlantic Group

Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА в связи с событиями вокруг эвакуации украинцев из Китая

Болгарский суд разрешил экстрадировать в Украину фигуранта дела об убийстве Гандзюк Левина

По итогам утреннего осмотра все эвакуированные из Китая, а также экипаж и сопровождение здоровы – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Пограничники не пропустили в Украину еще двух российских пропагандистов

В Николаевской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, есть пострадавшие

Трамп намерен заблокировать публикацию мемуаров Болтона

В воскресенье ожидаются порывы ветра в Киеве и области

Полицейского задержали на получении взятки во Львовской области

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

В Харьковской области утонули двое рыбаков

На пересечении улиц Бойчука и Саперно-Слободской в Киеве частично ограничат движение до 22 марта

На админгранице с Крымом пограничники усилили меры безопасности

В Тбилиси в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса медики изолировали четырех пассажиров авиарейса из Тегерана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА