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10:40 23.02.2020

Трамп намерен заблокировать публикацию мемуаров Болтона

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Трамп намерен заблокировать публикацию мемуаров Болтона

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что в Белом доме отрецензируют готовящиеся к публикации мемуары его бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, сообщает в воскресенье американская газета The Washington Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их данным, Трамп сообщил своим адвокатам о том, что Болтону не должно быть позволено публиковать детали каких-либо его обсуждений с первым лицом государства, которые касаются проблем национальной безопасности, поскольку эта информация строго засекречена.

В начале февраля в беседе с представителями американской прессы Трамп заявил: "Мы намерены постараться и заблокировать публикацию книги".

Президент США настаивает на том, чтобы книга мемуаров под заглавием "Комната, в которой это случилось" не увидела свет до ноябрьских президентских выборов: "Когда я покину офис, он сможет сделать это".

"Я дал ему работу, а затем он ополчился на меня", - добавил Трамп, назвав Болтона предателем.

"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Ваш клиент смог рассказать свою историю таким образом, чтобы национальная безопасность США была защищена", - написала ранее адвокату Болтона представитель Совета по национальной безопасности США Эллен Найт.

Теги: #мемуары #сша #трамп #болтон
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