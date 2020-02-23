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09:04 23.02.2020

Полицейского задержали на получении взятки во Львовской области

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Правоохранители задержали во Львовской области полицейского на требовании и получении взятки в размере 400 евро, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Полицейского одного из районных отделов полиции Львовщины, который воспользовался служебным положением, чтобы получить финансовую выгоду, сегодня задержали. 29-летний патрульный сектора реагирования предложил 20-летнему мужчине, которого остановил по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом, "рассчитаться" на месте", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения второго транша взятки в размере 300 евро по ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В настоящее время одновременно проверяется причастность напарника полицейского к совершению преступления. Им готовят подозрения по ч.3 ст.368 УК Украины, а также ходатайство об избрании меры пресечения. Также не обойдется и без отстранения от должности.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Теги: #взятка #задержание #украина #полицейский #львовская_область
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