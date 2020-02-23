На пересечении улиц Бойчука и Саперно-Слободской в Киеве частично ограничат движение до 22 марта

На путепроводе на пересечении улиц Бойчука и Саперно-Слободской частично ограничено движение с 22 февраля до 22 марта, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"На путепроводе (выезде с улицы Бойчука в направлении Южного моста) начали ремонт деформационных швов. Работы продлятся в два этапа: первый - до 7 марта, второй - до 22 марта. Во время работ движение частично ограничено", - говорится в сообщении.