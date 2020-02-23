События

05:55 23.02.2020

На пересечении улиц Бойчука и Саперно-Слободской в Киеве частично ограничат движение до 22 марта

1 мин читать

На путепроводе на пересечении улиц Бойчука и Саперно-Слободской частично ограничено движение с 22 февраля до 22 марта, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"На путепроводе (выезде с улицы Бойчука в направлении Южного моста) начали ремонт деформационных швов. Работы продлятся в два этапа: первый - до 7 марта, второй - до 22 марта. Во время работ движение частично ограничено", - говорится в сообщении.

 

Теги: #киев #украина #транспорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:31 23.02.2020
Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

05:58 23.02.2020
В Харьковской области утонули двое рыбаков

В Харьковской области утонули двое рыбаков

03:44 23.02.2020
На админгранице с Крымом пограничники усилили меры безопасности

На админгранице с Крымом пограничники усилили меры безопасности

01:12 23.02.2020
Полтавчанин извинился перед правоохранителями за публичные оскорбления во время протестов в Новых Санжарах

Полтавчанин извинился перед правоохранителями за публичные оскорбления во время протестов в Новых Санжарах

23:57 22.02.2020
Скалецкая: Люди не прислушались к информации Минздрава о короновирусе

Скалецкая: Люди не прислушались к информации Минздрава о короновирусе

23:53 22.02.2020
У гражданки Китая, которую сняли с поезда "Киев-Москва", симптомы короновируса не обнаружены

У гражданки Китая, которую сняли с поезда "Киев-Москва", симптомы короновируса не обнаружены

22:55 22.02.2020
Группа Go-A представит Украину на Евровидении-2020 в Нидерландах

Группа Go-A представит Украину на Евровидении-2020 в Нидерландах

22:35 22.02.2020
Предполагаемый суицид гендиректора холдинга Atlantic Group переквалифицировали как умышленное убийство

Предполагаемый суицид гендиректора холдинга Atlantic Group переквалифицировали как умышленное убийство

21:35 22.02.2020
Скалецкая рассказала про обстановку в санатории в Новых Санжарах

Скалецкая рассказала про обстановку в санатории в Новых Санжарах

20:54 22.02.2020
В Херсонской области в результате взрыва на АЗС пострадали два человека

В Херсонской области в результате взрыва на АЗС пострадали два человека

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Группа Go-A представит Украину на Евровидении-2020 в Нидерландах

Полиция расследует, как полагают, суицид гендиректора холдинга Atlantic Group

Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА в связи с событиями вокруг эвакуации украинцев из Китая

Болгарский суд разрешил экстрадировать в Украину фигуранта дела об убийстве Гандзюк Левина

По итогам утреннего осмотра все эвакуированные из Китая, а также экипаж и сопровождение здоровы – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

В Тбилиси в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса медики изолировали четырех пассажиров авиарейса из Тегерана

Ситуация на участках разведения войск на Донбассе остается стабильной

Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный

Турция обстреляла более 20 целей в Сирии в ответ на гибель своего военнослужащего в Идлибе

В Харьковской области утонули 2 рыбака - ГСЧС

Полиция расследует, как полагают, суицид гендиректора холдинга Atlantic Group

Эрдоган оправдал действия Турции в Сирии и Ливии национальными интересами

Мэр Кличко поручил дорожникам дополнительно обследовать столичные мосты

Эвакуированные из Уханя имеют скоростной интернет - власти

Четырем сотрудникам оккупационной "Прокуратуры Республики Крым" сообщили о подозрении за преследование проукраинских активистов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА