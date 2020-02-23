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03:44 23.02.2020

На админгранице с Крымом пограничники усилили меры безопасности

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Пограничники усилили меры безопасности на административной границе с оккупированных Крымом, сообщила пресс-служба Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы.

"С целью стабилизации обстановки на административной границе с АР Крым и побережье Черного и Азовского морей, недопущения нарушения пограничного режима, пограничниками проводятся специальные мероприятия по привлечению мобильных подразделений, пограничной авиации, кораблей и катеров морской охраны", - сказано в сообщении.

В пограничном отряде сообщили, что в ходе проведения мероприятий основное внимание уделяется осуществлению воздушного поиска нарушителей законодательства Украины, проверке береговой полосы и законности пребывания маломерных плавсредств в море.

 

Мж

Теги: #крым #меры_безопасности #украина #граница
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