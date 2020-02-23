События

02:03 23.02.2020

В Тбилиси в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса медики изолировали четырех пассажиров авиарейса из Тегерана

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Четыре пассажира рейса Тегеран-Тбилиси в субботу вечером в рамках мер по предотвращению проникновения в страну коронавируса (COVID-19) прямо из аэропорта были доставлены в тбилисскую инфекционную больницу, сообщают грузинские СМИ.

По информации СМИ, причиной изоляции четырех прибывших из Ирана человек стала высокая температура, которую медики зафиксировали у них при проверке в аэропорту.

В администрации инфекционной больницы заявили журналистам, что граждане Ирана будут проверены на коронавирус.

Ранее в субботу руководитель Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил журналистам, что координационный совет, созданный в Грузии по поручению премьер-министра в связи с коронавирусной инфекцией, уже два дня обсуждает возможную приостановку прямого авиасообщения с Ираном, где ухудшилась эпидемситуация с этим вирусом.

"В соседнем Иране, с которым у нас интенсивные туристические и бизнес-отношения, эпидситуация по коронавирусу, к сожалению, ухудшается, что является серьезной проблемой для его соседей. Некоторые страны, в частности, Кувейт, Ирак уже приняли решение и, соответственно, и в Грузии тоже будут приняты необходимые решения", - сказал Гамкрелидзе.

По информации Минздрава Грузии, на данном этапе в стране не зафиксировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом.

Накануне Грузия эвакуировала из Китая 34 своих граждан, которые пройдут двухнедельный карантин на территории медицинского комплекса в городе Сачхере. По заявлению Гамкрелидзе, все эти граждане здоровы, но в течение всего периода карантина за ними будет вестись тщательное наблюдение.

Теги: #грузия #столица #авиарейс #пассажиры
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