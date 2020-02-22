Скалецкая: Люди не прислушались к информации Минздрава о короновирусе

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что ее ведомство проводило достаточно много информационных мероприятий по ситуации с коронавирусом и эвакуации граждан из Уханя (Китай), но люди к этой информации не прислушались.

"Информирование и о коронавирусе, и о его особенностях, и о состоянии заболеваемости в Украине, и о том, как мы будем осуществлять эвакуацию: мы делали довольно много брифингов, и всегда можно сказать, что было мало. Меня удивляло, почему в СМИ не расходилась эта информация. То есть, никому не было интересно превентивно информировать население", - сказала Скалецкая в интервью Deutsche Welle в субботу.

Она также заверила, что Минздрав в информационных мероприятиях отмечало употребление всех необходимых шагов для обеспечения безопасности при эвакуации. Однако, по ее словам, люди в Новых Санжарах транслировали другие сообщения "которые неизвестно кем передавались".

Также министр указала на информацию правоохранителей, что в акции протеста в Новых Санжарах участвовали многие агрессивно настроенных людей, которых местные жители не знали в лицо.