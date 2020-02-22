События

23:53 22.02.2020

У гражданки Китая, которую сняли с поезда "Киев-Москва", симптомы короновируса не обнаружены

1 мин читать

Симптомов нового короновируса у гражданки Китая, которая ехала поездом "Киев-Москва", не обнаружено, сообщил сайт правительственного портала.

"Исследования образцов, взятых у гражданки Китая, которая 20-21 февраля путешествовала поездом "Киев-Москва", показали, что она не инфицирована новым коронавирусом. Об этом по официальным каналам Национальный координатор ММСП Российской Федерации сообщил Центра общественного здоровья Украины", - говорится в сообщении.

В частности, не инфицированы также 11 украинцев и два украинских борт-проводника, ехавших в том же вагоне.

Отмечается, что отцепленный вагон с пассажирами ночью 22 февраля отправили в Киев. Госпитализированных украинцев отпустили из больницы.

Теги: #короновирус #симптомы #китаянка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:57 22.02.2020
Скалецкая: Люди не прислушались к информации Минздрава о короновирусе

Скалецкая: Люди не прислушались к информации Минздрава о короновирусе

22:55 22.02.2020
Группа Go-A представит Украину на Евровидении-2020 в Нидерландах

Группа Go-A представит Украину на Евровидении-2020 в Нидерландах

22:35 22.02.2020
Предполагаемый суицид гендиректора холдинга Atlantic Group переквалифицировали как умышленное убийство

Предполагаемый суицид гендиректора холдинга Atlantic Group переквалифицировали как умышленное убийство

21:35 22.02.2020
Скалецкая рассказала про обстановку в санатории в Новых Санжарах

Скалецкая рассказала про обстановку в санатории в Новых Санжарах

20:54 22.02.2020
В Херсонской области в результате взрыва на АЗС пострадали два человека

В Херсонской области в результате взрыва на АЗС пострадали два человека

19:49 22.02.2020
Ситуация на участках разведения войск на Донбассе остается стабильной

Ситуация на участках разведения войск на Донбассе остается стабильной

19:03 22.02.2020
Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный

Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный

14:03 22.02.2020
Пассажиров рейса "Киев-Москва", с которого сняли китаянку с подозрением на коронавирус, будут дополнительно проверять при возвращении в Украину - Геращенко

Пассажиров рейса "Киев-Москва", с которого сняли китаянку с подозрением на коронавирус, будут дополнительно проверять при возвращении в Украину - Геращенко

08:53 22.02.2020
В большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

07:15 22.02.2020
Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Группа Go-A представит Украину на Евровидении-2020 в Нидерландах

Полиция расследует, как полагают, суицид гендиректора холдинга Atlantic Group

Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА в связи с событиями вокруг эвакуации украинцев из Китая

Болгарский суд разрешил экстрадировать в Украину фигуранта дела об убийстве Гандзюк Левина

По итогам утреннего осмотра все эвакуированные из Китая, а также экипаж и сопровождение здоровы – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Турция обстреляла более 20 целей в Сирии в ответ на гибель своего военнослужащего в Идлибе

В Харьковской области утонули 2 рыбака - ГСЧС

Полиция расследует, как полагают, суицид гендиректора холдинга Atlantic Group

Эрдоган оправдал действия Турции в Сирии и Ливии национальными интересами

Мэр Кличко поручил дорожникам дополнительно обследовать столичные мосты

Эвакуированные из Уханя имеют скоростной интернет - власти

Четырем сотрудникам оккупационной "Прокуратуры Республики Крым" сообщили о подозрении за преследование проукраинских активистов

Четырем сотрудникам оккупационной "Прокуратуры Республики Крым" сообщили о подозрении за преследование проукраинских активистов

Задержанного во время беспорядков в Новых Санжарах отправили под ночной домашний арест - Нацполиция

Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА в связи с событиями вокруг эвакуации украинцев из Китая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА