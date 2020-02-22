События

22:55 22.02.2020

Группа Go-A представит Украину на Евровидении-2020 в Нидерландах

1 мин читать
Группа Go-A представит Украину на Евровидении-2020 в Нидерландах

Победителем в финале Национального отбора на Евровидение-2020 стала группа Go-A, сообщает "Радио Свобода".

Победитель получил максимальные шесть баллов от жюри и зрителей.

Второе место занял Khayat (четыре балла от жюри и пять от зрителей), третье - Krut (пять баллов от судей и четыре - от зрителей).

Перед финалом букмекеры называли фаворитом дуэт Tvorchi. Однако они получили два балла от судей и три балла от зрителей.

"Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды) 12-16 мая.

В 2019 году Украина не принимала участия в конкурсе в связи с критикой в обществе певицы Maruv из-за ее выступления в России. Национальная общественная телерадиокомпания и победительница Национального отбора-2019 отказались подписывать контракт.

Теги: #отбор #украина #евровидение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:35 22.02.2020
Предполагаемый суицид гендиректора холдинга Atlantic Group переквалифицировали как умышленное убийство

Предполагаемый суицид гендиректора холдинга Atlantic Group переквалифицировали как умышленное убийство

21:35 22.02.2020
Скалецкая рассказала про обстановку в санатории в Новых Санжарах

Скалецкая рассказала про обстановку в санатории в Новых Санжарах

20:54 22.02.2020
В Херсонской области в результате взрыва на АЗС пострадали два человека

В Херсонской области в результате взрыва на АЗС пострадали два человека

19:49 22.02.2020
Ситуация на участках разведения войск на Донбассе остается стабильной

Ситуация на участках разведения войск на Донбассе остается стабильной

19:03 22.02.2020
Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный

Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный

08:53 22.02.2020
В большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

07:15 22.02.2020
Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

05:03 22.02.2020
Руководитель следственного подразделения полиции в Днепроппетровской области задержан при получении взятки - ГБР

Руководитель следственного подразделения полиции в Днепроппетровской области задержан при получении взятки - ГБР

04:17 22.02.2020
На Berlinale состоялась мировая премьера фильма Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера"

На Berlinale состоялась мировая премьера фильма Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера"

03:12 22.02.2020
Офис генпрокурора открыл уголовное производство за неперсональное голосование народного депутата

Офис генпрокурора открыл уголовное производство за неперсональное голосование народного депутата

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция расследует, как полагают, суицид гендиректора холдинга Atlantic Group

Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА в связи с событиями вокруг эвакуации украинцев из Китая

Болгарский суд разрешил экстрадировать в Украину фигуранта дела об убийстве Гандзюк Левина

По итогам утреннего осмотра все эвакуированные из Китая, а также экипаж и сопровождение здоровы – Минздрав

Инкубационный период COVID-2019 может длиться 27 дней – власти провинции Хубэй

ПОСЛЕДНЕЕ

Турция обстреляла более 20 целей в Сирии в ответ на гибель своего военнослужащего в Идлибе

В Харьковской области утонули 2 рыбака - ГСЧС

Полиция расследует, как полагают, суицид гендиректора холдинга Atlantic Group

Эрдоган оправдал действия Турции в Сирии и Ливии национальными интересами

Мэр Кличко поручил дорожникам дополнительно обследовать столичные мосты

Эвакуированные из Уханя имеют скоростной интернет - власти

Четырем сотрудникам оккупационной "Прокуратуры Республики Крым" сообщили о подозрении за преследование проукраинских активистов

Четырем сотрудникам оккупационной "Прокуратуры Республики Крым" сообщили о подозрении за преследование проукраинских активистов

Задержанного во время беспорядков в Новых Санжарах отправили под ночной домашний арест - Нацполиция

Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА в связи с событиями вокруг эвакуации украинцев из Китая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА