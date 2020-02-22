В Херсонской области в результате взрыва на АЗС пострадали два человека

В Херсонской области произошел взрыв на АЗС, в результате которого в больницу госпитализировали мужчину с ожогами, сообщил начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Херсонской области Сергей Черный в Facebook.

"22 февраля в 11:23 на пульт связи 4-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Великоалександровского района поступила информация о взрыве емкости на АЗС", - говорится в сообщении.

Спасатели установили, что взорвалась емкость 10 куб. м. с парами газа и масла без последующего горения. Для охлаждения емкости спасательные подразделения совершили ее проливку.

Сообщается, что при взрыве пострадали два сотрудника АЗС. Одного из них (34-летнего мужчину) доставили в Великоалександровскую больницу с ожогами лица и рук 3-й степени, другой получил легкие ожоги лица и рук 2-й степени, однако от госпитализации отказался.

"Станция находится на безопасном расстоянии от жилых домов. Жители населенного пункта не пострадали", - добавил представитель ГСЧС.