Ситуация на участках разведения войск на Донбассе остается стабильной

Ситуация на участках разведения войск на Донбассе остается стабильной, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Как сообщается, на участке разведения №1 соблюдается режим "тишины".

Отмечается, что перевозки населения между восстановленным мостом и контрольно-пропускным пунктом "Станица Луганская" осуществляет автобус и два электромобиля, которые перевезли более 4 тыс. пассажиров.

Кроме того, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины ежедневно с обеих сторон дороги проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста при необходимости оказывают людям медицинскую помощь.

Также стабильная обстановка наблюдается на участках разведения №2 и №3. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима "тишина".