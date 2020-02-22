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19:49 22.02.2020

Ситуация на участках разведения войск на Донбассе остается стабильной

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Ситуация на участках разведения войск на Донбассе остается стабильной, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Как сообщается, на участке разведения №1 соблюдается режим "тишины".

Отмечается, что перевозки населения между восстановленным мостом и контрольно-пропускным пунктом "Станица Луганская" осуществляет автобус и два электромобиля, которые перевезли более 4 тыс. пассажиров.

Кроме того, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины ежедневно с обеих сторон дороги проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста при необходимости оказывают людям медицинскую помощь.

Также стабильная обстановка наблюдается на участках разведения №2 и №3. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима "тишина".

Теги: #украина #донбасс #обстановка
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