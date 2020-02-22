Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный

Незаконные вооруженные формирования с начала суток 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Фейсбуке.

Пять обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно дважды вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в районе Новомихайловки - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 9 мин, неподалеку Старогнатовки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, рядом с Красногоровкой - со станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрелы по украинским позициям, а именно неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 10 мин, в районе н.п. Новолуганское - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 2 мины, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, ночью 22 февраля диверсионно-разведывательная группа незаконных вооруженных формирований осуществила неудачную попытку прорыва через линию соприкосновения, которые пытались под прикрытием огня из стрелкового оружия выйти на позиции украинских защитников вблизи н.п. Новотошковское. Однако подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили ДРГ врага и отбили атаку.

"В результате боевого столкновения противник отступил, неся потери. При этом боевики оставили на поле боя тело погибшего российского наемника", - сообщили в штабе ООС.

"Сегодня, 22 февраля, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранения. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали квалифицированную помощь", - отметили в штабе.