События

17:49 22.02.2020

Турция обстреляла более 20 целей в Сирии в ответ на гибель своего военнослужащего в Идлибе

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Вооруженные силы Турции обстреляли 21 цель в сирийском Идлибе в ответ на гибель турецкого военнослужащего в результате танкового обстрела военных позиций Турции, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

Согласно заявлению Минобороны Турции, удар по объектам нанесен в ответ на танковый обстрел турецких позиций на северо-западе Сирии.

Один турецкий военнослужащих получил тяжелые ранения в результате сирийского обстрела и скончался по дороге в больницу.

Теги: #сирия #турция #обстрелы
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