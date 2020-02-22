Турция обстреляла более 20 целей в Сирии в ответ на гибель своего военнослужащего в Идлибе

Вооруженные силы Турции обстреляли 21 цель в сирийском Идлибе в ответ на гибель турецкого военнослужащего в результате танкового обстрела военных позиций Турции, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

Согласно заявлению Минобороны Турции, удар по объектам нанесен в ответ на танковый обстрел турецких позиций на северо-западе Сирии.

Один турецкий военнослужащих получил тяжелые ранения в результате сирийского обстрела и скончался по дороге в больницу.