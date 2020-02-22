События

17:24 22.02.2020

В Харьковской области утонули 2 рыбака - ГСЧС

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В Харьковской области утонули 2 рыбака - ГСЧС

В Харьковской области в субботу спасатели достали из воды тела двух погибших рыбаков.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, один случай произошел на пруду Прудянка. 80-летний мужчина вышел рыбачить на слишком тонкий лед, провалился и утонул. Второй случай произошел на Печенежском водохранилище вблизи с.Мартовая - там погиб 58-летний мужчина.

Спасатели просят людей не выходить на тонкий лед, потому что это слишком опасно.

Как сообщалось, начиная с 16 февраля, на водоемах в Харьковской области погибли 4 человека, провалившиеся под лед, в том числе два подростка (12 и 13 лет).

Теги: #гсчс #рыбаки #харьковская_область
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