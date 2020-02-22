Мэр Кличко поручил дорожникам дополнительно обследовать столичные мосты

Мэр Киева Виталий Кличко поручил коммунальным службам города дополнительно обследовать столичные мосты и путепроводы и демонтировать фрагменты облицовки несущих потенциальную опасность для участников дорожного движения.

Такое поручение мэр дал в ходе совещания в субботу, на которую собрал руководителей дорожных служб и Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, сообщает в столичной администрации.

«Мы должны предотвратить такие ситуации, подобные произошедшему в пятницу вечером на Дегтяревском путепроводе - осыпание фрагментов защитного слоя бетона. И это счастье, что не пострадали люди. Необходимо дополнительно проверить все пути сооружения и демонтировать фрагменты облицовки несущих потенциальную опасность для участников дорожного движения. А на тех мостах и путепроводах, которые определены для ремонта, активизировать работы по обновлению. Погода позволяет это делать », - подчеркнул мэр.

Как отметили специалисты КК «Киевавтодор», на Дегтяревском путепроводе продолжаются первоочередные противоаварийные работы. Это один из старейших путепроводов столицы, построенный еще в 1963 году. С тех пор его ни разу капитально не ремонтировали. На путепроводе запланирован капремонт, специалисты уже завершают проектировочные работы. После экспертизы проекта дорожники начнут полное обновление Дегтяревского путепровода. Специалисты дорожных служб столицы в течение прошлого года провели обследование дорожных сооружений в столице.

«Всего в Киеве 171 конструкция мостов и путепроводов. 75 из них - и в предаварийном состоянии, потому что их не ремонтировали по несколько десятилетий. Как, собственно, и немало дорог в городе. И сегодня мы эту ситуацию исправляем. Объемы работ большие, я понимаю. Но мы должны ускорить необходимые работы на тех объектах, определили для срочного обновления », - сказал мэр Кличко.

В течение последних нескольких лет в Киеве капитально отремонтировали путепроводы, не обновляли с момента открытия. В частности, сооружения на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской (1963 года постройки), на пересечении бульвара Гавела и проспекта Гузара (1977 года постройки), на ул. Алматинской (1959 года постройки), мост метро через Русановский пролив (1964 года постройки), напомнили в КГГА.