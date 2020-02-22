События

16:46 22.02.2020

Эвакуированные из Уханя имеют скоростной интернет - власти

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Эвакуированные из Уханя имеют скоростной интернет - власти

В медицинском центре Национальной гвардии «Новые Санжары» смонтировали передвижную станцию для высокоскоростного доступа к Интернету, сообщает пресс-служба Полтавской облгосадминистрации.

Теперь эвакуированы из Китая украинцы и иностранцы, которые находятся в обсервации, обеспечены скоростным 4G-связи. Сеть также позволит проводить прямые трансляции из Новых Санжар.

«Для нас важно, чтобы люди не были ограничены в общении со своими родными и друзьями. Находясь в обсервации, люди не должны себя чувствовать оторванными от мира. Отныне они обеспечены надежным высокоскоростным 4G-соединением. А еще каждый может посмотреть фильмы и различные передачи», - сказал председатель ОГА Олег Синегубов.

Оборудование предоставил мобильный оператор Vodafone Ukraine в рамках меморандума между компанией и Полтавской ОГА.

Теги: #коронавирус #новые_санжары #интернет
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