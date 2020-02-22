Четырем сотрудникам оккупационной "Прокуратуры Республики Крым" сообщили о подозрении за преследование проукраинских активистов

Прокуратура Автономной республики Крым сообщила о подозрении четырем сотрудникам незаконно созданной "Прокуратуры Республики Крым".

"Прокуроров" подозревают по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны), сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Следствие установило, что подозреваемые, реализуя оккупационную политику, направленную на преследование проукраинского населения полуострова, и понимая, что на территории Крыма действуют исключительно нормы законодательства Украины, нарушили запрет на преследование лиц, которые находятся под защитой Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года за действия, совершенные до начала оккупации.

Также подозреваемые "прокуроры" во время уголовного преследования проукраинских активистов за якобы организацию массовых беспорядков незаконно применяли уголовное законодательство России.

"Трое "прокуроров" незаконно созданной прокуратуры Республики Крым в течение года систематически ходатайствовали перед "судом" об избрании и продлении содержания под стражей одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа. Один из "прокуроров отдела" поддерживала государственное обвинение в судебных заседаниях и принимала участие в судебных прениях, безосновательно обвиняя человека в преступлении, которого он не совершал. В результате этих действий, "суд" приговорил одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа до 8 лет лишения свободы", - сообщает прокуратура АР Крым.

На данный момент подозреваемые объявлены в розыск. Правоохранители предпринимают меры для установления их местонахождения.