События

16:19 22.02.2020

Четырем сотрудникам оккупационной "Прокуратуры Республики Крым" сообщили о подозрении за преследование проукраинских активистов

1 мин читать
Четырем сотрудникам оккупационной "Прокуратуры Республики Крым" сообщили о подозрении за преследование проукраинских активистов

Прокуратура Автономной республики Крым сообщила о подозрении четырем сотрудникам незаконно созданной "Прокуратуры Республики Крым".

"Прокуроров" подозревают по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны), сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Следствие установило, что подозреваемые, реализуя оккупационную политику, направленную на преследование проукраинского населения полуострова, и понимая, что на территории Крыма действуют исключительно нормы законодательства Украины, нарушили запрет на преследование лиц, которые находятся под защитой Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года за действия, совершенные до начала оккупации.

Также подозреваемые "прокуроры" во время уголовного преследования проукраинских активистов за якобы организацию массовых беспорядков незаконно применяли уголовное законодательство России.

"Трое "прокуроров" незаконно созданной прокуратуры Республики Крым в течение года систематически ходатайствовали перед "судом" об избрании и продлении содержания под стражей одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа. Один из "прокуроров отдела" поддерживала государственное обвинение в судебных заседаниях и принимала участие в судебных прениях, безосновательно обвиняя человека в преступлении, которого он не совершал. В результате этих действий, "суд" приговорил одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа до 8 лет лишения свободы", - сообщает прокуратура АР Крым.

На данный момент подозреваемые объявлены в розыск. Правоохранители предпринимают меры для установления их местонахождения.

Теги: #крым #прокуратура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:19 22.02.2020
Четырем сотрудникам оккупационной "Прокуратуры Республики Крым" сообщили о подозрении за преследование проукраинских активистов

Четырем сотрудникам оккупационной "Прокуратуры Республики Крым" сообщили о подозрении за преследование проукраинских активистов

18:59 20.02.2020
Правоохранители проводят обыски в рамках расследования по факту хищения средств, выделенных на строительство причала Николаевского порта

Правоохранители проводят обыски в рамках расследования по факту хищения средств, выделенных на строительство причала Николаевского порта

17:39 20.02.2020
Джемилев: Мы настаиваем на усилении санкций против РФ со стороны Запада, а сами ведем разговоры о том, что надо торговать

Джемилев: Мы настаиваем на усилении санкций против РФ со стороны Запада, а сами ведем разговоры о том, что надо торговать

15:50 20.02.2020
Украинская власть должна поднимать вопрос аннексии Крыма наравне с войной на Донбассе - Чубаров

Украинская власть должна поднимать вопрос аннексии Крыма наравне с войной на Донбассе - Чубаров

15:15 20.02.2020
В ближайший год будет разработана стратегия деоккупации Крыма – заместитель постпреда президента Украины в Крыму

В ближайший год будет разработана стратегия деоккупации Крыма – заместитель постпреда президента Украины в Крыму

14:30 20.02.2020
МИД Украины в годовщину оккупации Крыма призывает международную общественность продолжить давление на Россию

МИД Украины в годовщину оккупации Крыма призывает международную общественность продолжить давление на Россию

06:59 20.02.2020
Украина и США обсудили реформу украинской прокуратуры и борьбу с терроризмом

Украина и США обсудили реформу украинской прокуратуры и борьбу с терроризмом

17:03 19.02.2020
Харьковчанину, торговавшему психотропами по почте, грозит до 12 лет тюрьмы

Харьковчанину, торговавшему психотропами по почте, грозит до 12 лет тюрьмы

09:19 19.02.2020
Крымский журналист Семена прибыл в Киев, он получит полное соцобеспечение от государства

Крымский журналист Семена прибыл в Киев, он получит полное соцобеспечение от государства

19:41 18.02.2020
В Крыму двух несовершеннолетних местных жителей задержали по подозрению в подготовке терактов – омбудсмен Денисова

В Крыму двух несовершеннолетних местных жителей задержали по подозрению в подготовке терактов – омбудсмен Денисова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА в связи с событиями вокруг эвакуации украинцев из Китая

Болгарский суд разрешил экстрадировать в Украину фигуранта дела об убийстве Гандзюк Левина

По итогам утреннего осмотра все эвакуированные из Китая, а также экипаж и сопровождение здоровы – Минздрав

Инкубационный период COVID-2019 может длиться 27 дней – власти провинции Хубэй

Эвакуированные из Китая украинцы будут сдавать анализы каждые три дня - Данилов

ПОСЛЕДНЕЕ

Эрдоган оправдал действия Турции в Сирии и Ливии национальными интересами

Мэр Кличко поручил дорожникам дополнительно обследовать столичные мосты

Эвакуированные из Уханя имеют скоростной интернет - власти

Задержанного во время беспорядков в Новых Санжарах отправили под ночной домашний арест - Нацполиция

Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА в связи с событиями вокруг эвакуации украинцев из Китая

Болгарский суд разрешил экстрадировать в Украину фигуранта дела об убийстве Гандзюк Левина

По итогам утреннего осмотра все эвакуированные из Китая, а также экипаж и сопровождение здоровы – Минздрав

Пассажиров рейса "Киев-Москва", с которого сняли китаянку с подозрением на коронавирус, будут дополнительно проверять при возвращении в Украину - Геращенко

Правоохранители контролируют ситуацию в "Новых Санжарах", акций протеста нет – МВД

По беспорядкам в Новых Санжарах начаты уголовные производства по 5 статьям - Геращенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА