Пассажиров рейса "Киев-Москва", с которого сняли китаянку с подозрением на коронавирус, будут дополнительно проверять при возвращении в Украину - Геращенко

Все граждане Украины, которые находились в одном вагоне с китаянкой, снятой с поезда "Киев-Москва" из-за подозрения на коронавирус, будут дополнительно проверяться на границе.

"Мы зафиксировали и знаем все фамилии тех граждан, которые выезжали в этом вагоне (отцепленном от поезда – ИФ), потому что пограничники их зафиксировали. Если эти граждане будут возвращаться в Украину, то мы просим, во-первых, сообщать об этом на границе, что вы именно из этого вагона, чтобы мы также дополнительно обследовали наших сограждан, кто будет возвращаться. Кроме того, пограничники будут фиксировать факт возвращения тех граждан, которые контактировали с этой гражданкой Китая", - сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на брифинге в Киеве в субботу.

Как сообщалось, гражданку Китая с высокой температурой, ехавшую в поезде "Киев - Москва", сняли с маршрута под Брянском и направили в инфекционную больницу. 13 пассажиров вагона поступили на карантин в Брянскую городскую больницу N4.

Позже российская сторона сообщила, что результаты лабораторных исследований гражданки Китая на коронавирус - отрицательные.

Вагон, в котором ехала гражданка Китая, был отцеплен от поезда и находится на карантине. Остальная часть состава прошла санитарную обработку и готовится к возвращению в Украину.

По состоянию на вечер 21 февраля в Брянске были госпитализированы пятеро граждан Украины, которые проходят обследование. Ещё шестеро отказались от госпитализации и остаются в отцепленном вагоне. Питание, отопления и санитарные условия в отцепленном вагоне обеспечены. После получения результатов лабораторных исследований госпитализированных пассажиров будет принято решение об их дальнейшем следовании и о возвращении вагона, который находится на санитарной стоянке в Брянске.