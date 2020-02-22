Инкубационный период COVID-2019 может длиться 27 дней – власти провинции Хубэй

Власти китайской провинции Хубэй, которую считают эпицентром распространения нового коронавируса, утверждает, что инкубационный период болезни может длиться 27 дней, сообщает портал "ZN.UA" со ссылкой на агентство Reuters.

"70-летний мужчина в китайской провинции Хубэй был заражен коронавирусом, но симптомы не проявлялись до 27 дней", - говорится в сообщении.

Существует вероятность, что мужчина заразился от своей инфицированной сестры, которую накануне посещал в восточной части Ечжоу. После возвращения у него поднялась температура, а уже на следующий день тест на выявление коронавируса показал положительный результат.

Власти также сообщает, что длительный инкубационный период болезни может осложнить симптомы COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение"