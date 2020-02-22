События

13:02 22.02.2020

Инкубационный период COVID-2019 может длиться 27 дней – власти провинции Хубэй

1 мин читать
Инкубационный период COVID-2019 может длиться 27 дней – власти провинции Хубэй

Власти китайской провинции Хубэй, которую считают эпицентром распространения нового коронавируса, утверждает, что инкубационный период болезни может длиться 27 дней, сообщает портал "ZN.UA" со ссылкой на агентство Reuters.

"70-летний мужчина в китайской провинции Хубэй был заражен коронавирусом, но симптомы не проявлялись до 27 дней", - говорится в сообщении.

Существует вероятность, что мужчина заразился от своей инфицированной сестры, которую накануне посещал в восточной части Ечжоу. После возвращения у него поднялась температура, а уже на следующий день тест на выявление коронавируса показал положительный результат.

Власти также сообщает, что длительный инкубационный период болезни может осложнить симптомы COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение"

Теги: #коронавирус #китай
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:38 22.02.2020
Правоохранители контролируют ситуацию в "Новых Санжарах", акций протеста нет – МВД

Правоохранители контролируют ситуацию в "Новых Санжарах", акций протеста нет – МВД

13:37 22.02.2020
По беспорядкам в Новых Санжарах начаты уголовные производства по 5 статьям - Геращенко

По беспорядкам в Новых Санжарах начаты уголовные производства по 5 статьям - Геращенко

12:50 22.02.2020
Эвакуированные из Китая украинцы будут сдавать анализы каждые три дня - Данилов

Эвакуированные из Китая украинцы будут сдавать анализы каждые три дня - Данилов

12:30 22.02.2020
Задержанному участнику беспорядков в Новых Санжарах 22 февраля изберут меру пресечения - МВД

Задержанному участнику беспорядков в Новых Санжарах 22 февраля изберут меру пресечения - МВД

12:12 22.02.2020
Еще один зараженный коронавирусом скончался в Иране

Еще один зараженный коронавирусом скончался в Иране

12:09 22.02.2020
В Италии скончался второй зараженный коронавирусом Covid-19

В Италии скончался второй зараженный коронавирусом Covid-19

11:58 22.02.2020
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 433 человек

В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 433 человек

11:53 22.02.2020
В Италии от коронавируса умер первый европеец

В Италии от коронавируса умер первый европеец

09:41 22.02.2020
Данилов по поручению Зеленского вылетел в Новые Санжары

Данилов по поручению Зеленского вылетел в Новые Санжары

06:58 22.02.2020
Число заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, приближается к 1,5 тыс. человек – газета

Число заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, приближается к 1,5 тыс. человек – газета

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Эвакуированные из Китая украинцы будут сдавать анализы каждые три дня - Данилов

Данилов по поручению Зеленского вылетел в Новые Санжары

В Луганской области ДРГ боевиков пыталась прорваться через линию разграничения – штаб ООС

В большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

Полиция будет просить суд об аресте минимум семи граждан за события в Новых Санжарах – Аваков

ПОСЛЕДНЕЕ

В Нур-Султане и Алматы задержаны около сотни человек, пришедших на митинги запрещенной в Казахстане организации

С начала суток боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня – Минобороны Украины

В Украине 23-24 февраля ожидается ухудшение погодных условий - ГСЧС

В Луганской области ДРГ боевиков пыталась прорваться через линию разграничения – штаб ООС

В большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

Число заражений коронавирусом в Южной Корее подскочило до 346 человек

Кандидата на выдвижение в президенты США от демократов Сандерса поддерживает Россия - СМИ

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Руководитель следственного подразделения полиции в Днепроппетровской области задержан при получении взятки - ГБР

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 76,3 тыс. человек, число жертв выросло до 2345 человек - Госкомздрав КНР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА