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12:48 22.02.2020

С начала суток боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня – Минобороны Украины

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С начала суток боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня – Минобороны Украины

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня.

Все три нарушения были зафиксированы на Донецком направлении, сообщил спикер Министерства обороны Украины Михаил Шаравара на брифинге.

Позиции украинских подразделений в районе Новомихайловки боевики обстреляли из минометов калибра 120 мм, запрещенных Минскими соглашениями. Под Марьинкой велся огонь из станкового противотанкового гранатомета.

Также из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны защитники Красногоровки.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов нет.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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