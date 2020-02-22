Задержанному участнику беспорядков в Новых Санжарах 22 февраля изберут меру пресечения - МВД

В субботу, 22 февраля, суд рассмотрит меру пресечения для задержанного полицией участника беспорядков в Новых Санжарах.

"Сегодня для него суд изберет меру пресечения, и мы настаиваем, чтобы этой мерой пресечения было содержание под стражей", - заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко во время брифинга в Новых Санжарах в субботу.

Он уточнил, что мужчине инкриминируют ст. 345 УК Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).

Что касается участия в беспорядках приезжих из других регионов Украины, Варченко заявил, что полиция продолжает расследование. Он уточнил, что в ходе следственных мероприятий были получены данные о том, что некоторые очевидцы заявили о присутствии приезжих во время беспорядков. На данный момент эта информация проверяется.

"Национальная полиция Украины осуществляет комплекс мер для того, чтобы установить, кто именно был во время этих массовых беспорядков и какая роль каждого. Мы физически устанавливаем каждого человека, который принимал участие в разных качествах – кто-то подстрекал, кто-то непосредственно совершал какие-либо действия, имеющие признаки уголовного преступления. И, соответственно, мы понимаем, что после установления всех лиц можно будет говорить, откуда эти люди", - заявил Варченко.

Советник главы МВД также не исключил, что правоохранители будут предпринимать соответствующие предусмотренные законом меры также в отношении лиц, которые провоцировали население к насильственном протестам против эвакуированных, в том числе и в других областях Украины.

Как сообщалось, из китайского Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты, а также 27 иностранцев.

20 февраля стало известно, что эвакуированных из Китая разместят в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Местные жители протестовали против такого решения. Проезду автоколонны пытались воспрепятствовать. 24 наиболее агрессивных граждан были доставлены в территориальные отделы Нацполиции. Впоследствии 23 задержанных отпустили домой. Ещё один задержанный, который пьяным сел за руль автомобиля "Нива" и наехал на строй нацгвардейцев, остался под стражей.