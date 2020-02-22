В Италии от коронавируса умер первый европеец

В Италии – первая смерть от коронавируса Covid-19: в больнице города Падуя умер 78-летний итальянец, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

Бывшего владельца небольшой строительной компании, отца троих детей Адриано Тревисана госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу Скьявония, где он и умер.

Это первая смерть от коронавируса гражданина одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.

В Падуе с коронавирусом госпитализировали 67-летнего мужчину. Он находится в отделении интенсивной терапии.

Ожидается, что в течение дня в больницах региона Венето проведут обследование около 600 человек, которые контактировали с зараженными.

Сейчас в Италии больше всего зараженных в северном регионе Ломбардия - у 16 человек тест на коронавирус показал положительный результат.