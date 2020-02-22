В Украине 23-24 февраля ожидается ухудшение погодных условий - ГСЧС

В Украине в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий, предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По сообщению Укргидрометцентра, в связи с перемещением активного циклона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью 24 февраля в западных, днем в юго-восточных областях местами значительные осадки. В Украине 23 февраля усиление ветра до 15-22 м/с", - указывается в сообщении ГСЧС.

В понедельник 24 февраля местами, за исключением северо-восточной части страны, ожидается ветер 25-28 м/с.

В Карпатах ожидается снег, метели, на дорогах гололедица и снежные заносы. 23 февраля порывы ветра 25-30 м/с, 24 февраля – до 40 м/с.

Также сообщается о высокой (3 уровня) снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской области.

"Погодные условия осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства, в Карпатах приведут к нарушениям на отдельных участках дорог, прекращению движения транспорта", - отмечает ГСЧС.