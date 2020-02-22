События

09:41 22.02.2020

Данилов по поручению Зеленского вылетел в Новые Санжары

2 мин читать
Данилов по поручению Зеленского вылетел в Новые Санжары

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СБНО) Алексей Данилов вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области.

Посетить поселок, в котором были размещены эвакуированные из Китая украинцы, ему поручил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба СНБО.

"Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, из китайского Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты, а также 27 иностранцев.

20 февраля стало известно, что эвакуированных из Китая разместят в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Местные жители протестовали против такого решения. Проезду автоколонны пытались воспрепятствовать. 24 наиболее агрессивных граждан были доставлены в территориальные отделы Нацполиции. Впоследствии 23 задержанных отпустили домой, один остался под стражей.

За медицинской помощью обратилось девять правоохранителей и один гражданский, которые пострадали в результате столкновений в Новых Санжарах.

"Все лица идентифицированы, на период досудебного расследования 23 задержанных отпустили домой, еще один находится под стражей по статье 208 УК. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", где будут находиться в течение 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

Теги: #снбо #новые_санжары #данилов #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:58 22.02.2020
Число заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, приближается к 1,5 тыс. человек – газета

Число заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, приближается к 1,5 тыс. человек – газета

04:19 22.02.2020
Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 76,3 тыс. человек, число жертв выросло до 2345 человек - Госкомздрав КНР

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 76,3 тыс. человек, число жертв выросло до 2345 человек - Госкомздрав КНР

21:06 21.02.2020
В Италии подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом, изолированы 10 населенных пунктов -СМИ

В Италии подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом, изолированы 10 населенных пунктов -СМИ

20:57 21.02.2020
Зеленский заверил, что в Новых Санжарах подготовлены все безопасные условия для пребывания в обсервации эвакуированных из Уханя граждан

Зеленский заверил, что в Новых Санжарах подготовлены все безопасные условия для пребывания в обсервации эвакуированных из Уханя граждан

19:13 21.02.2020
Глава ФРБ Атланты ожидает лишь краткосрочных последствий коронавируса для экономики

Глава ФРБ Атланты ожидает лишь краткосрочных последствий коронавируса для экономики

18:50 21.02.2020
В ВОЗ обеспокоены случаями заражения коронавирусом с неясным путем передачи заболевания

В ВОЗ обеспокоены случаями заражения коронавирусом с неясным путем передачи заболевания

16:19 21.02.2020
Обсервация не карантин, мы не имеем права запретить эвакуированным общаться между собой - замминистра здравоохранения

Обсервация не карантин, мы не имеем права запретить эвакуированным общаться между собой - замминистра здравоохранения

15:56 21.02.2020
Скалецкая сообщила, что поселилась в медцентре "Новые Санжары" и будет выполнять рабочие обязанности оттуда

Скалецкая сообщила, что поселилась в медцентре "Новые Санжары" и будет выполнять рабочие обязанности оттуда

14:30 21.02.2020
Зеленский отмечает, что акции против эвакуации украинцев из Уханя имели политическую поддержку

Зеленский отмечает, что акции против эвакуации украинцев из Уханя имели политическую поддержку

13:56 21.02.2020
Зеленский о прибытии эвакуированных из Китая: вчера в некоторых моментах казалось, что Украина - это Европа, только эпохи Средневековья

Зеленский о прибытии эвакуированных из Китая: вчера в некоторых моментах казалось, что Украина - это Европа, только эпохи Средневековья

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Луганской области ДРГ боевиков пыталась прорваться через линию разграничения – штаб ООС

В большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

Полиция будет просить суд об аресте минимум семи граждан за события в Новых Санжарах – Аваков

Зеленский заверил, что в Новых Санжарах подготовлены все безопасные условия для пребывания в обсервации эвакуированных из Уханя граждан

"Шахтер" готов отправить в Китай клубный самолет для эвакуации украинцев - Пятов

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине 23-24 февраля ожидается ухудшение погодных условий - ГСЧС

В Луганской области ДРГ боевиков пыталась прорваться через линию разграничения – штаб ООС

В большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

Число заражений коронавирусом в Южной Корее подскочило до 346 человек

Кандидата на выдвижение в президенты США от демократов Сандерса поддерживает Россия - СМИ

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Руководитель следственного подразделения полиции в Днепроппетровской области задержан при получении взятки - ГБР

На Berlinale состоялась мировая премьера фильма Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера"

Офис генпрокурора открыл уголовное производство за неперсональное голосование народного депутата

Пристайко и Бегун обсудили стратегическое взаимодействие

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА