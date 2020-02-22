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09:37 22.02.2020

В Луганской области ДРГ боевиков пыталась прорваться через линию разграничения – штаб ООС

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В Луганской области ДРГ боевиков пыталась прорваться через линию разграничения – штаб ООС

Ночью 22 февраля диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) незаконных вооруженных формирований совершила попытку прорыва через линию разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил.

"Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошковское", - сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

Подразделения Объединенных сил обнаружили ДРГ, открыли огонь и отбили атаку.

Отмечается, что в результате столкновения ДРГ понесла потери и при отступлении оставила на поле боя тело погибшего боевика.

Теги: #оос #боевики #прорыв
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