В большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В субботу и воскресенье в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По сообщению Укргидрометцентра, в связи с перемещением активного циклона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью 24 февраля в западных, днем в юго-восточных областях местами значительные осадки. В Украины 23 февраля усиление ветра до 15-22 м / с. 24 февраля местами, кроме северо-восточной части, сильный ветер 25-28 м / с. В Карпатах снег, ночью 24 февраля значительный снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица", - говорится в сообщении, на официальном сайте ведомства в субботу утром.

Как отметили в ГСЧС, осложнение погодных условий отвечает и уровню опасности, и может вызвать нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог.