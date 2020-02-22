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07:57 22.02.2020

Кандидата на выдвижение в президенты США от демократов Сандерса поддерживает Россия - СМИ

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Кандидата на выдвижение в президенты США от демократов Сандерса поддерживает Россия - СМИ

Официальные представители в США заявили, что Россия прилагает усилия к тому, чтобы поддержать сенатора-демократа Берни Сандерса, который является кандидатом на выдвижение в президенты США от Демократической партии, сообщила газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

По ее данным, о действиях России в этом направлении были проинформированы президент Дональд Трамп и американские законодатели.

Издание не конкретизирует, в чем конкретно выражается поддержка со стороны России.

Сам Сандерс, комментируя это сообщение, заявил: "Если откровенно, то меня не волнует, кого Путин (президент РФ Владимир Путин) хотел бы видеть президентом. Мое послание Путину совершенно четкое: "Держитесь подальше от американских выборов, и, став президентом, я этого добьюсь".

Он отметил: "В отличие от Дональда Трампа, я не считаю Владимира Путина своим другом. Он самодержавный тиран, который пытается разрушить демократию и подавить инакомыслие в России".

"Самое ужасное из того, что они (русские - ИФ) делают - а я видел некоторые из их твиттов и прочего - это то, что они пытаются разделить нас. Они пытаются посеять хаос, они пытаются вызвать взаимную вражду в Америке", - сказал Сандерс журналистам в Калифорнии.

 

Теги: #кандидат #сша #россия #выборы
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