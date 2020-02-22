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07:15 22.02.2020

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

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Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"21 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Красногоровка, Павлополь, Лебединское, Новотроицкое, Пески, Мариьнка, Орехово, Луганское, Травневое, Новотошковское, Новолуганское.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска два раза обстреляли наши позиции, а именно: рядом с Марьинкой - из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 3 выстрела; в районе населенного пункта Новомихайловка - из 120-мм миномета - 5 мин. За текущие сутки потерь нет",- подытожили в штабе ООС.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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