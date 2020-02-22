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05:03 22.02.2020

Руководитель следственного подразделения полиции в Днепроппетровской области задержан при получении взятки - ГБР

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Руководитель следственного подразделения полиции в Днепроппетровской области задержан при получении взятки - ГБР

Следователи Центрального аппарата Государственного бюро расследований задержали начальника следственного отделения одного из отделений полиции Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба ГБР

"По предварительной информации, милиционер вымогал у местного предпринимателя неправомерную выгоду в размере 250 000 тыс. грн. за закрытие уголовного производства за нарушение санитарных правил и норм", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГБР в пятницу вечером

 Полицейского задержали после получения всей суммы взятки в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Сейчас продолжаются следственные и иные процессуальные действия, а также решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей", - подытожили в ГБР.

 

Теги: #взятка #гбр #полицейский #украина
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Интерфакс-Украина
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