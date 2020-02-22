На Berlinale состоялась мировая премьера фильма Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера"

Премьера созданного при государственной поддержке фильма "Номера" по одноименной пьесе режиссера Олега Сенцова состоялась 18 и 21 февраля в рамках программы специальных показов юбилейного Берлинского кинофестиваля Berlinale Special, сообщает пресс-служба Госкино украины.

"Показ 18 февраля прошел в одном старейших театров Берлина Maxim Gorki Theater, который существует с 1952 года. Гостей приветствовали Иоганнес Кирстен, исполнительный драматург театра, который признался, что для них большая честь стать премьерным площадкой для показа фильма, и Карло Чатриан, художественный руководитель кинофестиваля", - говорится в сообщении, на официальном сайте Госкино в пятницу вечером.

Один показ в рамках фестиваля состоится 25 февраля в 15:00. Премьера фильма "Номера" в Украине запланирована на осень 2020 года.