Пристайко и Бегун обсудили стратегическое взаимодействие

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и заместитель госсекретаря США Стивеном Бегун возвращения мира на Донбасс, оккупированный Крым, евроатлантическую интеграции и взаимодействие и торговлю во всех сферах.

"Обсудил с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бегуном возвращения мира на Донбасс, оккупированный Крым, нашу евроатлантическую интеграции и взаимодействие в торг и войск сферах. Постоянная поддержка США сегодня крайне важна. Новые подходы ощущаются не только в Киеве - это вдохновляе" – подытожил Пристайко.