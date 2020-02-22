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02:08 22.02.2020

Пристайко и Бегун обсудили стратегическое взаимодействие

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Пристайко и Бегун обсудили стратегическое взаимодействие

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и заместитель госсекретаря США Стивеном Бегун возвращения мира на Донбасс, оккупированный Крым, евроатлантическую интеграции и взаимодействие и торговлю во всех сферах.

"Обсудил с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бегуном возвращения мира на Донбасс, оккупированный Крым, нашу евроатлантическую интеграции и взаимодействие в торг и войск сферах. Постоянная поддержка США сегодня крайне важна. Новые подходы ощущаются не только в Киеве - это вдохновляе" – подытожил Пристайко.

Теги: #украина #визит #пристайко
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Интерфакс-Украина
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