События

00:58 22.02.2020

Европарламент разочарован неспособностью лидеров стран ЕС договорится о союзном бюджете

1 мин читать
Европарламент разочарован неспособностью лидеров стран ЕС договорится о союзном бюджете

Европейский парламент разочарован неспособностью глав государств и правительств ЕС на чрезвычайном саммите в Брюсселе договорится о финансовых рамках семилетнего союзного бюджета.

"Европейский парламент разочарован тем, что Европейский совет не смог найти соглашение о следующей многолетней финансовой структуре и о собственных ресурсах", - заявил председатель представительной ассамблеи ЕС Давид Сассоли, комментируя итоги двухдневного саммита, завершившегося в пятницу вечером.

"Если мы хотим оправдать ожидания наших граждан, мы должны подкрепить свои амбиции достаточными средствами, - отметил он. - Европа сталкивается с беспрецедентными проблемами, такими как изменение климата, цифровизация и новый геополитический порядок. Мы должны также напомнить о том, что европейское строительство и особенно Единый Рынок принесли нашим странам с точки зрения роста и развития. Снижение наших амбиций может оказать только негативное влияние на результаты многих лет прогресса и интеграции".

"Ни одна страна, действующая в одиночку, - продолжал Сассоли, - не сможет эффективно решить эти проблемы и сохранить накопленные достижения. Поэтому важно быстро прийти к смелому соглашению о долгосрочном бюджете ЕС и о собственных ресурсах. Я надеюсь, что предстоящие переговоры пойдут в лучшем направлении, чем те, которые мы наблюдали в последние часы. Наш Союз и наши граждане этого заслуживают".

 

Теги: #бюджет #европарламент #ес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:01 21.02.2020
СБУ совместно с Европолом и Евроюстом блокировали деятельность международной группировки контрабандистов

СБУ совместно с Европолом и Евроюстом блокировали деятельность международной группировки контрабандистов

16:46 21.02.2020
ЕС и НАТО не должны изолироваться - Яценюк

ЕС и НАТО не должны изолироваться - Яценюк

09:23 21.02.2020
Саммит ЕС по бюджету возобновит заседание утром в пятницу, глава Евросовета продолжил консультации ночью

Саммит ЕС по бюджету возобновит заседание утром в пятницу, глава Евросовета продолжил консультации ночью

19:12 20.02.2020
Евродепутаты отвергли проект бюджета ЕС на 2021-2027 гг.

Евродепутаты отвергли проект бюджета ЕС на 2021-2027 гг.

23:46 19.02.2020
В Брюсселе пройдет внеочередной саммит ЕС, посвященный бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы

В Брюсселе пройдет внеочередной саммит ЕС, посвященный бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы

19:10 18.02.2020
ЕС призвал РФ повлиять на поддерживаемые ею вооруженные формирования с целью соблюдения минских соглашений

ЕС призвал РФ повлиять на поддерживаемые ею вооруженные формирования с целью соблюдения минских соглашений

18:03 18.02.2020
В Европе резко снизилось число китайских туристов

В Европе резко снизилось число китайских туристов

16:04 18.02.2020
ЕС встревожен эскалацией на Донбассе и ожидает, что Россия повлияет на боевиков

ЕС встревожен эскалацией на Донбассе и ожидает, что Россия повлияет на боевиков

19:53 17.02.2020
Европа выделила более миллиарда евро на восстановление Албании после землетрясения

Европа выделила более миллиарда евро на восстановление Албании после землетрясения

17:40 15.02.2020
Украина, Грузия и Молдова просят ЕС о финансовой поддержке региона "Восточного партнерства"

Украина, Грузия и Молдова просят ЕС о финансовой поддержке региона "Восточного партнерства"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заверил, что в Новых Санжарах подготовлены все безопасные условия для пребывания в обсервации эвакуированных из Уханя граждан

"Шахтер" готов отправить в Китай клубный самолет для эвакуации украинцев - Пятов

Зеленский считает, что виновные в нагнетании ситуации вокруг возвращения на родину украинцев из Уханя должны понести наказание, но призывает не клеймить жителей отдельных регионов страны

Арбитраж ООН признал юрисдикцию рассматривать иск Украины против РФ в деле о нарушении Конвенции ООН по морскому праву - Пристайко

Обстановка в Новых Санжарах, куда доставили эвакуированных из КНР людей, спокойная

ПОСЛЕДНЕЕ

Офис генпрокурора открыл уголовное производство за неперсональное голосование народного депутата

В госдепе США рассчитывают на подписание соглашения с талибами 29 февраля

Профильный комитет Рады создаст рабочую группу для выяснения обстоятельств атаки боевиков на позиции ВСУ 18 февраля в Луганской области – Арахамия

Полиция будет просить суд об аресте минимум семи граждан за события в Новых Санжарах – Аваков

Данилов: “черные ящики” самолета МАУ, сбитого в Иране без представителей Украины расшифровывать не будут

Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения, которая до 1 марта проанализирует ход медреформы и внесет предложения о дальнейших шагах

При наличии доказательств, что беспорядки в Новых Санжарах были спровоцированы, виновные должны понести наказание - Разумков

В Италии подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом, изолированы 10 населенных пунктов -СМИ

Зеленский заверил, что в Новых Санжарах подготовлены все безопасные условия для пребывания в обсервации эвакуированных из Уханя граждан

Китайское антидопинговое агентство возобновляет работу после паузы из-за коронавируса - WADA

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА