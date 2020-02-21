Офис генпрокурора открыл уголовное производство за неперсональное голосование народного депутата

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство за неперсональное голосование народного депутата, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"Генеральный прокурор внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения одним из народных депутатов Украины неоднократного голосования вместо другого народного депутата Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины 21 февраля 2020", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса генпрокурора Украины в пятницу вечером.

Досудебное расследование поручено следователям Центрального аппарата Государственного бюро расследований.