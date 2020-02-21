События

23:08 21.02.2020

В госдепе США рассчитывают на подписание соглашения с талибами 29 февраля

2 мин читать
В госдепе США рассчитывают на подписание соглашения с талибами 29 февраля

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу подтвердил, что Вашингтон готовится подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля.

"США и "Талибан" вовлечены в широкомасштабные переговоры по содействию политическому урегулированию, которое положило бы конец войне в Афганистане, сокращению присутствия США и сил союзников в стране, и обеспечению того, чтобы никакая террористическая группировка более не использовала бы землю Афганистана для угроз США и их союзникам", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу госдепом США от имени Помпео.

"В последние недели в рамках консультаций с правительством Национального единства (Афганистана) американские переговорщики в Дохе пришли к соглашению с "Талибаном" о значительном сокращении насилия в Афганистане на национальном уровне. После успешного исполнения этого соглашения, ожидается подписание договоренностей между США и "Талибаном". Мы готовимся к тому, что подписание состоится 29 февраля, вскоре вслед за этим начнутся межафганские переговоры", - отмечается в сообщении.

По словам Помпео, "вызовы остаются, но прогресс, достигнутый в Дохе, внушает надежду и являет собой настоящую возможность, и США призывают всех афганцев использовать этот момент".

В Афганистане в полночь с пятницы на субботу по местному времени должен вступить в силу режим сокращения насилия, который власти страны и силы международной коалиции согласовали с движением "Талибан".

Ранее в пятницу соответствующую информацию распространил Совет национальной безопасности Афганистана. Представитель совета Джавед Фейсал указал, что режим будет действовать неделю и будет предшествовать подписанию соглашения между талибами и Вашингтоном.

Источник в движении "Талибан" в свою очередь рассказал агентству Associated Press, что соглашение о начале диалога с Кабулом может быть достигнуто 29 февраля, а сами межафганские переговоры, возможно, начнутся 10 марта. По словам источника, Германия и Норвегия предложили организовать переговоры, но решение о месте их проведения пока не принято.

Прямые переговоры между США и "Талибаном" начались в 2018 году. Пока переговорный процесс проходил фактически безрезультатно, а в сентябре 2019 года президент США Дональд Трамп даже заявлял, что переговоры с группировкой "мертвы".

Однако в январе талибы заявили, что рассчитывают на скорое подписание мирного договора с США, проект которого уже готов. В США требуют, чтобы талибы на деле продемонстрировали, что они готовы снизить интенсивность боевых действий в Афганистане.

Теги: #соглашение #сша #афганистан #госдеп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:13 21.02.2020
Глава ФРБ Атланты ожидает лишь краткосрочных последствий коронавируса для экономики

Глава ФРБ Атланты ожидает лишь краткосрочных последствий коронавируса для экономики

18:19 21.02.2020
Трамп: новые заявления о вмешательстве РФ в выборы 2020 года в США - обман

Трамп: новые заявления о вмешательстве РФ в выборы 2020 года в США - обман

07:49 21.02.2020
Разведка США предупредила о попытках России помочь Трампу победить на выборах-2020

Разведка США предупредила о попытках России помочь Трампу победить на выборах-2020

19:37 20.02.2020
Возможности для введения санкций против Ирана далеко не исчерпаны - спецпредставитель Госдепа

Возможности для введения санкций против Ирана далеко не исчерпаны - спецпредставитель Госдепа

11:14 20.02.2020
Трамп назвал позором утрату культурной идентичности Европы из-за мигрантов

Трамп назвал позором утрату культурной идентичности Европы из-за мигрантов

06:59 20.02.2020
Украина и США обсудили реформу украинской прокуратуры и борьбу с терроризмом

Украина и США обсудили реформу украинской прокуратуры и борьбу с терроризмом

21:30 19.02.2020
Помпео воспринял выдворение из Китая журналистов WSJ как ограничение свободы слова

Помпео воспринял выдворение из Китая журналистов WSJ как ограничение свободы слова

21:19 19.02.2020
Трамп предлагал Ассанжу помилование за опровержение причастности РФ к взлому серверов демократов - газета

Трамп предлагал Ассанжу помилование за опровержение причастности РФ к взлому серверов демократов - газета

07:52 19.02.2020
Суд Техаса отклонил иск китайской Huawei с протестом против запрета на работу с федеральными ведомствами США

Суд Техаса отклонил иск китайской Huawei с протестом против запрета на работу с федеральными ведомствами США

23:50 18.02.2020
США призвали РФ вывести войска с Восточной Украины и Крыма и придерживаться Минских соглашений

США призвали РФ вывести войска с Восточной Украины и Крыма и придерживаться Минских соглашений

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заверил, что в Новых Санжарах подготовлены все безопасные условия для пребывания в обсервации эвакуированных из Уханя граждан

"Шахтер" готов отправить в Китай клубный самолет для эвакуации украинцев - Пятов

Зеленский считает, что виновные в нагнетании ситуации вокруг возвращения на родину украинцев из Уханя должны понести наказание, но призывает не клеймить жителей отдельных регионов страны

Арбитраж ООН признал юрисдикцию рассматривать иск Украины против РФ в деле о нарушении Конвенции ООН по морскому праву - Пристайко

Обстановка в Новых Санжарах, куда доставили эвакуированных из КНР людей, спокойная

ПОСЛЕДНЕЕ

Офис генпрокурора открыл уголовное производство за неперсональное голосование народного депутата

Профильный комитет Рады создаст рабочую группу для выяснения обстоятельств атаки боевиков на позиции ВСУ 18 февраля в Луганской области – Арахамия

Полиция будет просить суд об аресте минимум семи граждан за события в Новых Санжарах – Аваков

Данилов: “черные ящики” самолета МАУ, сбитого в Иране без представителей Украины расшифровывать не будут

Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения, которая до 1 марта проанализирует ход медреформы и внесет предложения о дальнейших шагах

При наличии доказательств, что беспорядки в Новых Санжарах были спровоцированы, виновные должны понести наказание - Разумков

В Италии подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом, изолированы 10 населенных пунктов -СМИ

Зеленский заверил, что в Новых Санжарах подготовлены все безопасные условия для пребывания в обсервации эвакуированных из Уханя граждан

Китайское антидопинговое агентство возобновляет работу после паузы из-за коронавируса - WADA

Сегодня оснований для роспуска Рады нет - Разумков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА