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22:11 21.02.2020

Данилов: “черные ящики” самолета МАУ, сбитого в Иране без представителей Украины расшифровывать не будут

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Данилов: “черные ящики” самолета МАУ, сбитого в Иране без представителей Украины расшифровывать не будут

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверят, что  “черные ящики” самолета украинской авиакомпании МАУ, который был сбит иранской ракетой 8 января, без представителей Украины расшифровывать не будут.

“Я могу заверить граждан Украины, что без Украины никто не имеет права прикасаться к “черным ящикам”. Они  находятся сегодня на территории Тегерана...   никто их не трогает, ни министерство обороны (Ирана - ИФ), ни  никто другой”, - сказал Данилов в эфире телеканала ”Интер” вечером в пятницу.

Он также  высказал уверенность, что родственники погибших в результате катастрофы получат достойную компенсацию. 

 "Я не хочу опережать события, но процесс идет, он под контролем и поверьте, и компенсация будет достойная украинцам", - сказал Данилов.

 

ес

Теги: #мау #самолет #украина #авиакатастрофа
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