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21:57 21.02.2020

Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения, которая до 1 марта проанализирует ход медреформы и внесет предложения о дальнейших шагах

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Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения, которая до 1 марта проанализирует ход медреформы и внесет предложения о дальнейших шагах

Президент Украины Владимир Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения и утвердил ее состав, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Рабочая группа должна до 1 марта 2020 проанализировать ход реформирования системы здравоохранения Украины. В частности, реализацию государственных гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий для первичной помощи и готовности учреждений здравоохранения к реализации этих же гарантий для других видов медпомощи. По результатам этого анализа рабочая группа должна внести предложения по дальнейшему реформированию отечественной медицины: финансировании, совершенствовании системы подготовки и непрерывного профессионального развития врачей, других медицинских работников, повышения уровня их заработной платы, научного сопровождения системы здравоохранения", - говорится в указе № 55/2020, опубликованном на официальном сайте Офиса президента Украины в пятницу вечером.

Возглавил рабочую группу председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Теги: #президент #указ #украина #здравоохранение
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